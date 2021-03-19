Ивицу Олича записали в кандидаты на пост тренера ЦСКА

В футбольном ЦСКА, который неудачно играет после зимнего перерыва, в ближайшее время может смениться главный тренер. По данным Championat.com, клуб собирается расстаться с нынешним наставником Виктором Гончаренко и назначить вместо него известного в прошлом хорватского футболиста Ивицу Олича, когда-то довольно долго и успешного игравшего в составе армейцев.

Championat.com со ссылкой на два источника сообщил о том, что бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич «с большой долей вероятности» будет назначен в ближайшее время главным тренером ЦСКА. На этом посту он сменит Виктора Гончаренко, при котором армейцы проводят неудачный по их меркам сезон. В прошлом году они потерпели провал в Лиге Европы, выбыв из турнира на групповой стадии, в этом их преследуют осечки в чемпионате страны. В четырех турах после зимнего перерыва ЦСКА потерпел три поражения — от «Локомотива», «Арсенала» и «Зенита» — и выпал из топ-тройки, фактически потеряв шансы побороться за золото.

Ивица Олич выступал за московский клуб в 2003–2006 годах. Он был одним из его лидеров в тот период, забив в 112 матчах 41 гол. В настоящий момент Олич входит в тренерский штаб сборной Хорватии.

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Championat.com утверждает, что в случае увольнения из ЦСКА Виктор Гончаренко может возглавить со следующего сезона «Краснодар», заменив Мурада Мусаева. Краснодарцы выступают в чемпионате России еще хуже ЦСКА. В данный момент они занимают в первенстве десятое место.

Арнольд Кабанов