Камень месяца

В природе есть один гарантированный способ поднять настроение — подарить украшение с бриллиантами. После того как бриллианты были впервые обнаружены в Индии в IV веке до нашей эры, их носили короли и королевы, высоко ценя за твердость и блеск. О лучших бриллиантах с месторождения Голконда в Индии, которое сейчас закрыто, ходили мифы и легенды. Открытие в конце 1800-х годов месторождения в Южной Африке впервые сделало бриллианты доступными гораздо большему количеству людей, чем узкий круг знати. И если в ХХ веке бриллианты ассоциировали со свадебными украшениями и классическим стилем, сегодня это самый универсальный камень для современного дизайна и экспериментов с формой. Рожденным в апреле особенно повезло — бриллиант является их камнем-талисманом. «Коммерсантъ. Стиль» собрал несколько самых интересных новинок с бриллиантами, которые будет крайне приятно получить или купить себе в подарок

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