За три года кубанские муниципалитеты получили лишь 30% от суммы курортного сбора

Уровень доведенных до муниципальных образований средств от уплаты курортного сбора за три года эксперимента составляет лишь 30%. В данный момент нераспределенный остаток достиг 260 млн руб., об этом зашла речь на планерном совещании в Законодательном собрании края, сообщает пресс-служба парламента.

В прошлом году из-за отмены уплаты курортного сбора в связи с пандемией коронавируса туристы уплатили 38,5 млн руб. при запланированном сборе в 34,9 млн руб. По данным муниципальных образований, включенных в эксперимент, количество отдыхающих, проживавших в отелях, состоящих в реестре операторов курортного сбора в 2020 году, превысило 4,3 млн человек, из них количество плательщиков сбора – 2,7 млн. человек.

Средства Фонда развития курортной инфраструктуры в прошлом году освоили пять муниципалитетов: Геленджик, Небугский, Новомихайловский, Шепсинский и Джубский поселения Туапсинского района.

«Санаторно-курортная отрасль является одной из ключевых в экономике Краснодарского края. Сотрудникам профильного министерства необходимо быть не просто статистами, а управленцами. Важно находиться в постоянном взаимодействии с муниципалитетами, оказывать им всестороннюю поддержку», – рассказал спикер регионального парламента Юрий Бурлачко.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, власти Кубани прорабатывают вопрос увеличения размера курортного сбора в зависимости от города и сезона.

Андрей Ульченко