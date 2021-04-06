Потребительские расходы россиян превысили последние допандемийные недели

Потребительские траты россиян с 29 марта по 4 апреля 2021 года на 5,3% превысили уровень последних допандемийных недель (с 1 февраля по 15 марта 2020 года), подсчитали аналитики «Сбериндекса». При этом относительно аналогичного периода прошлого года потребительские траты росли с темпом +43,8%. Эксперты отмечают, что «номинальные нескорректированные темпы роста выглядят впечатляюще», однако они «бессмысленны», поскольку в апреле и мае 2020 года действовали жесткие ограничения из-за COVID-19.

«С 29 марта по 4 апреля 2021 года потребительские траты росли с темпом +43,8% год к году. При этом, как отмечают аналитики "Сбериндекса", расходы превысили на 5,3% уровень последних допандемийных недель (01.0215.03 2020 года). Траты в продовольственном секторе оказались на 5,2% выше, чем до пандемии, в непродовольственном — на 12,6%. Продолжает улучшаться динамика в секторе услуг. Отклонение объема трат от тренда в данном сегменте сократилось до –6,1% против –7,1% неделей ранее»,— сообщается на сайте Сбера.

Индекс потребительской активности на прошедшей неделе оценивается в 70,1 пункта. По оценке аналитиков, это указывает на хорошее состояние потребителя.

Напомним, с 15 по 21 марта индекс потребительской активности россиян находился на максимальных значениях 2021 года (72,2 пункта). Тогда потребительские траты росли с темпом 2,9% на фоне негативного вклада продовольственного сегмента.

На прошлой неделе Росстат уточнил оценку падения экономики в 2020 году, улучшив ее на 0,1 процентного пункта — до 3%. Кроме того, падение ВВП в четвертом квартале оценено в 1,8%. На этом фоне глава Минэкономики Максим Решетников предположил, что по первому кварталу 2021 года «цифры будут плюс-минус похожие на четвертый квартал прошлого года». А Александр Исаков из «ВТБ Капитал» считает, что в первом квартале «структура роста будет другой: большие траты бюджета на соцподдержку приведут к большему вкладу в рост потребительских сегментов экономики».

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Прошлый ВВП будущему не товарищ».