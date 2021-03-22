«СберИндекс»: потребительская активность находится на максимуме с начала года

Индекс потребительской активности россиян с 15 по 21 марта находился на максимальных значениях 2021 года (72,2 пункта), сообщают аналитики «СберИндекса».

Потребительские траты росли с темпом 2,9% г/г на фоне негативного вклада продовольственного сегмента. Расходы на продукты питания снижаются на 6,0% г/г — это произошло на фоне того, что в прошлом году россияне активно покупали их из-за пандемии коронавируса.

«Во второй половине марта 2020 года население устремилось массово приобретать товары первой необходимости, что привело к резкому всплеску трат именно в рассматриваемом сегменте (за неделю они выросли на 14% относительно нормальных уровней). Именно этим объясняется текущее падение к 2020 году. Трендовая динамика расходов на продовольствие находится на уровне +7,5% г/г»,— отмечают аналитики.

Непродовольственная розница растет с темпом в +8,3% г/г, в основном из-за покупки россиянами одежды и обуви. Сектор услуг также перешел к росту (+4,0%). «Особенно примечательно резкое изменение ситуации в туристическом сегменте. Так, траты на авиабилеты теперь формально растут на 20,9% г/г, хотя еще на прошлой неделе снижались на 68,9% г/г. Столь резкое изменение связано с тем, как стремительно вводились ограничения в отрасли»,— говорится в сообщении. При этом в целом наблюдаемый объем рынка услуг остается на 13,0% ниже трендовых уровней.

Данные аналитиков NielsenIQ свидетельствуют о том, что все больше россиян ощущают на своих доходах негативный эффект последствий пандемии COVID-19. С сентября по январь доля таких потребителей почти удвоилась и достигла 53%, превысив среднемировое значение в 46%, а доля экономящих составляет почти 70%. Ритейлеры при этом видят рост спроса на самые бюджетные товары, а аналитики связывают восстановление потребительской активности с темпами вакцинации от COVID-19.

Подробности — в материале “Ъ” «Победнившие пандемию».