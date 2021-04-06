06 апреля, вторник
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Subaru представила заводской тюнинг для нового купе BRZ

Компания Subaru представила заводской тюнинг для купе BRZ нового поколения — линейку аксессуаров STI Performance.

Для модели доступны углепластиковые детали — передний сплиттер, заднее антикрыло, диффузор, накладки на пороги — облегченные колесные диски, светодиодные полосы дневных ходовых огней, спортивная выхлопная система и усилитель кузова в подкапотном пространстве.

О технических доработках и тюнинге интерьера от STI Performance пока не сообщается. Напомним, премьера Subaru BRZ, который будет доступен только в Северной Америке, состоялась в конце 2020 года.

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