Subaru представила заводской тюнинг для нового купе BRZ

Subaru BRZ STI Performance. Фото: Subaru

Subaru BRZ STI Performance. Фото: Subaru

Для модели доступны углепластиковые детали — передний сплиттер, заднее антикрыло, диффузор, накладки на пороги — облегченные колесные диски, светодиодные полосы дневных ходовых огней, спортивная выхлопная система и усилитель кузова в подкапотном пространстве.

О технических доработках и тюнинге интерьера от STI Performance пока не сообщается. Напомним, премьера Subaru BRZ, который будет доступен только в Северной Америке, состоялась в конце 2020 года.