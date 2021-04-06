Чистая прибыль БСК выросла на 1 млрд рублей

АО «Башкирская содовая компания» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2020 год. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 1 млрд руб. и составила 13,14 млрд руб. Выручка осталась практически неизменной — 48,3 млрд руб., в том числе от реализации готовой продукции — 47,78 млрд руб. Чистые активы выросли в 1,6 раза, до 14 млрд руб. При этом прибыль от продаж упала на 1 млрд руб. — до 15,67 млрд руб. Падение было компенсировано увеличением на 1,6 млрд руб. доходов от участия в других организациях — 2,48 млрд руб.

БСК — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды, ПВХ. В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и истребовал в пользу Росимущества акции «Башхима» (57,18%) и «Регионального фонда» (38,28%). 31 марта президент России Владимир Путин распорядился вернуть 38,28% акций Башкирии и еще 11,7% акций — в доверительное управление структурам, подконтрольным республике.

Влада Шипилова