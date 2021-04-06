Предпринимателя отправили в СИЗО по делу о хищениях при поставке медтехники в больницу Красноярска

Центральный райсуд Красноярска по ходатайству следствия заключил на два месяца под стражу предпринимателя Сергея Вакуленко, чья фирма «Стройтекс» занималась поставками медоборудования в Красноярскую краевую больницу. Как рассказал “Ъ-Сибирь” источник в правоохранительных органах, в отношении коммерсанта расследуется уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о замене корейских дефибрилляторов-мониторов, предусмотренных госконрактом, китайскими. Предполагаемый ущерб, по версии следствия, составил свыше 13 млн руб.

Ранее, 2 апреля, по этому делу также был задержан исполнительный директор строительной компании «Сибиряк» Константин Егоров. 3 апреля суд избрал ему аналогичную меру пресечения.

Илья Николаев