Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2021 года Бизнес-встреча

15 апреля 2021 года

Ресторан Luce, Итальянская улица, 15, галерея бутиков Grand Palace, 5-й этаж

Программа мероприятия:

16:00 — 16:30 Сбор гостей, приветственный кофе

16:30 — 18:00 Выступление спикеров

Спикер: Ксения Грищенко, директор российского офиса Migronis

18:00 — 19:00 Неформальное общение, нетворкинг

Вопросы для обсуждения:

• Задачи, которые решает второе гражданство или резидентство

• Обзор и сравнение всех действующих инвестиционных программ

• Обзор ключевых рынков зарубежной недвижимости. Примеры проектов для инвестиций, экспертная аналитика

• Реальные кейсы и статистика. Как не получить отказ

В конце деловой части будет произведен розыгрыш поездки для двоих на неделю в лучший семейный резорт Португалии.

Партнер:

16+

По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов: