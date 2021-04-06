06 апреля, вторник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний | все

Пресс релиз| все

Подробно

Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2021 года

Бизнес-встреча

15 апреля 2021 года
Ресторан Luce, Итальянская улица, 15, галерея бутиков Grand Palace, 5-й этаж

Программа мероприятия:

16:00 — 16:30 Сбор гостей, приветственный кофе

16:30 — 18:00 Выступление спикеров

Спикер: Ксения Грищенко, директор российского офиса Migronis

18:00 — 19:00 Неформальное общение, нетворкинг

Вопросы для обсуждения:

• Задачи, которые решает второе гражданство или резидентство

• Обзор и сравнение всех действующих инвестиционных программ

• Обзор ключевых рынков зарубежной недвижимости. Примеры проектов для инвестиций, экспертная аналитика

• Реальные кейсы и статистика. Как не получить отказ

В конце деловой части будет произведен розыгрыш поездки для двоих на неделю в лучший семейный резорт Португалии.

Партнер:

16+


По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:

Константин Павшуков, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11, pavshukov@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru

Комментарии

Печать

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Проект

Экспертное мнение

Проект

Партнерские проекты

Конференции

Профиль пользователя