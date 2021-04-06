Второе гражданство и вид на жительство: обзор лучших программ 2021 года

15 апреля 2021 года
Ресторан Luce, Итальянская улица, 15, галерея бутиков Grand Palace, 5-й этаж
Ресторан Luce, Итальянская улица, 15, галерея бутиков Grand Palace, 5-й этаж
Программа мероприятия:
16:00 — 16:30 Сбор гостей, приветственный кофе
16:30 — 18:00 Выступление спикеров
Спикер: Ксения Грищенко, директор российского офиса Migronis
18:00 — 19:00 Неформальное общение, нетворкинг
Вопросы для обсуждения:
• Задачи, которые решает второе гражданство или резидентство
• Обзор и сравнение всех действующих инвестиционных программ
• Обзор ключевых рынков зарубежной недвижимости. Примеры проектов для инвестиций, экспертная аналитика
• Реальные кейсы и статистика. Как не получить отказ
В конце деловой части будет произведен розыгрыш поездки для двоих на неделю в лучший семейный резорт Португалии.
Партнер:
16+
По вопросам сотрудничества и участия обращайтесь в отдел информационных проектов:
Константин Павшуков, руководитель отдела информационных проектов ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге, тел. (812) 324-69-49, +7 (911) 094-00-11, pavshukov@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru
Анастасия Груздева, заместитель руководителя отдела информационных проектов, тел.: + 7 (812) 324-69-49, +7 (911) 960-21-22, gruzdeva@spb.kommersant.ru