Силовики разбираются в страйкболе

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента, который произошел 3 апреля у офиса ООО «УК „Красная“» в Саратове. Во время пикета против управляющей компании к группе людей с плакатами подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser, из окна которого неизвестный бросил в толпу гранату для страйкбола. В результате происшествия никто не пострадал. Бывший учредитель УК «Красная» депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко считает, что происшествие было полностью инсценировано его политическими оппонентами во власти. В «Единой России» утверждают, что ничего не знают ни об акции, ни о том, кто бросил в людей гранату. Политолог утверждает, что провокация могла иметь как политический, так и экономический смысл.

Правоохранительные органы Саратовской области проводят проверку по факту инцидента у офиса ООО «Управляющая компания „Красная“» на улице Тархова, 31 А, в Саратове.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 3 сентября днем у помещения управляющей компании в сторону находящейся там группы людей был брошен предмет, после чего раздался хлопок и пошел дым. В социальных сетях появилось видео произошедшего, снятое с трех ракурсов. На записи видно, как на улице рядом с офисом УК стоит группа граждан с плакатами, на которых написаны лозунги против бывшего учредителя управляющей компании депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. В какой-то момент к людям подъехал внедорожник Toyota Land Cruiser с государственным номером о010 оо64. Между человеком, находившимся в автомобиле, и протестующими завязалась словесная перепалка, после чего из окна машины в толпу людей кто-то бросил предмет. После этого протестующие убежали.

В ГУ МВД по Саратовской области сказали, что из автомобиля был выброшен предмет, похожий на страйкбольную гранату. «На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оператив­ная груп­па, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в полиции. В результате ЧП никто не ­пострадал.

Николай Бондаренко предположил, что, судя по тому, что снятые с нескольких ракурсов видеозаписи происшествия сразу появились в социальных сетях, имела место полностью инсценированная провокация в отношении него. Депутат направил прокурору области Сергею Филипенко обращение, в котором попросил разобраться в произошедшем. В обращении он называет произошедшее «особо опасным деянием», которое «могло причинить угрозу жизни и здоровью граждан, как протестующих, так и находящихся в непосредственной близости», и просит установить личность человека, который находился за рулем, и привлечь его к ответственности.

В прокуратуре не смогли пояснить, поступило ли им это обращение, однако отметили, что проверка по факту инцидента идет. Ее контролирует лично прокурор региона Сергей Филипенко.

На момент подготовки публикации пресс-службы правоохранительных органов не располагали какими-либо данными о результатах проверок.

• ООО «УК „Красная“» создано представителями саратовского регионального отделения КПРФ.Компания была образована в апреле 2015 года. Первым учредителем был нынешний депутат Саратовской областной думы от КПРФ Александр Анидалов. В мае 2016 года учредителем стал Николай Бондаренко, должность гендиректора он занимал с декабря 2016 по октябрь 2017 года. Из состава совладельцев он вышел в январе этого года. Сейчас единственный учредитель — член КПРФ, первый секретарь Октябрьского райкома Владимир Новиков. В прошлом году господин Новиков пытался выдвигаться от компартии на дополнительные выборы депутата Саратовской областной думы по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 7. Директор ООО — секретарь Октябрьского райкома КПРФ Алена Малюкова. Согласно открытым данным, ООО обслуживает 10 домов.

В УК «Красная» не смогли прокомментировать произошедшее. Директор компании Владимир Новиков, сославшись на занятость, пообещал сделать это позже, но до конца вчерашнего дня не отвечал на звонки.

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова также назвала инцидент «подлой провокацией». «Понятно, что скоро выборы, на которых кандидаты от КПРФ будут костью в горле нынешней власти. Честно побеждать власть не умеет — только с помощью подлых игр и грязных „математических совпадений“. Но вот такого масштаба провокации выдают такой страх, который раньше тщательно скрывали»,— уточнила она.

Сам Николай Бондаренко уверен, что провокация была нацелена на то, чтобы его запугать. «Все мы знаем причины таких спектаклей — это приближающиеся выборы. На что власть рассчитывает? Что я под пристальным прицелом власти пойду на уголовное преступление, организовывать под видео, снятых с кучи камер, заранее приготовленных, где взрывами разгоняют псевдо-протест против УК „Красной“, к которой я давно не имею никакого отношения?» — отметил он.

Николай Бондаренко сказал „Ъ“, что имена организаторов ему не известны, но он уверен, что за провокацией стоят «властные структуры, аффилированные с политическим руководством области, „Единой Россией“». Исполнителями, по его мнению, могут быть члены региональной «Молодой гвардии Единой России». В реготделении ЕР сказали, что ничего не знают ни об акции против управляющей компании, ни о том, кто мог ее организовать. Связаться с координатором саратовской МГЕР Андреем Капитоновым „Ъ“ в течение дня не удалось.

Саратовский политолог Александр Пантелеев отметил, что на видеоролике заметно, что все участники пикета действуют по команде одного человека, что характерно для акций, организованных провластными организациями. «Возможно, действительно началась предвыборная гонка, и, поскольку Николай Бондаренко заявил о своей готовности побороться за депутатское кресло в Госдуме, его решили устранить или дискредитировать. Другой вопрос, не будет ли от этой акции противоположного эффекта? Может случиться так, что у Николая Бондаренко после нее появится больше сторонников чем противников»,— отметил эксперт. Господин Пантелеев предложил не сбрасывать со счетов и экономическую подоплеку событий. «Все мы прекрасно знаем, что деятельность УК — это та самая сфера, где быстрее всего можно заработать деньги. Я не исключаю, что такую акцию протеста могли заказать конкуренты УК „Красная“, к примеру, чтобы создать ей отрицательный имидж и в дальнейшем получить ее дома»,— отметил он.

Марина Ковалева