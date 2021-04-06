Как стало известно „Ъ-Прикамье“, руководство Пермского края рассматривает возможность организации производства судов на электрической тяге. Партнером может выступить санкт-петербургская компания «Эмпериум». С ней КРПК планирует организовать рабочую группу для обсуждения совместных проектов. Впрочем, в корпорации утверждают, что говорить о конкретных проектах преждевременно. Эксперты считают, что проекты по организации речного транспорта могут быть востребованы, но при этом долго окупаются.



АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) и представители ООО «Эмпериум», занимающегося производством судов на электрической тяге, создадут рабочую группу для обсуждения дальнейшего сотрудничества. Как сообщается на сайте краевого правительства, такое решение было принято после встречи делегации Пермского края с представителями ООО «НПК Морсвязьавтоматика» и ООО «Эмпериум» на международной конференции «Российское судостроение 2021» в Санкт-Петербурге.

По информации „Ъ-Прикамье“, сейчас краевые власти рассматривают возможность организации на территории региона производства судов на электрической тяге.

Связаться с руководителем КРПК Алексеем Бураковым не удалось, его телефон был отключен. В пресс-службе корпорации сообщили „Ъ-Прикамье“, что представители компании ознакомились с производством, но конкретные проекты будут обсуждаться после формирования рабочей группы. Группу планируется создать до середины апреля. Представители «Эмпериума» на момент написания текста на запрос „Ъ-Прикамье“ не ответили.

Как утверждается на сайте, компания производит прогулочные суда, водные автобусы-электроходы и электрические катамараны. Согласно базе данных «СПАРК-Интерфакс», учредителями ООО «Эмпериум» являются столичное ООО «Кедр» (26%), гендиректор ООО «НПК Морсвязьавтоматика» Андриан Правдин (32,58%), предприниматели Андрей Смирнов (21,72%), Александра Студентова (10%), гендиректор компании Евгений Андрачников (8%) и Алексей Зюзин (1,70%). Компания закончила 2020 год с убытком в 321 тыс. руб.

Данных о финансовых результатах ООО «НПК Морсвязьавтоматика» за 2020 год в базе «СПАРК» на момент написания текста не было. В 2019 году компания заработала 2,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 101,2 млн руб. Обе компании зарегистрированы в Санкт-Петербурге.

Отметим, что руководство Самарской области рассматривает ООО «Эмпериум» как партнера в реализации инвестиционного проекта по созданию сети городского водного электротранспорта. По информации СМИ, компания предложила губернатору области взять суда в длительную аренду с возможностью выкупа.

Ранее в Пермском крае была создана рабочая группа по развитию внутреннего водного транспорта и сохранению водной инфраструктуры на территории региона. В конце марта этого года в группу вошел гендиректор КРПК Алексей Бураков.

Напомним, что ранее краевые власти обсуждали организацию проектов по судостроению совместно с АО «Холдинговая компания „Ак Барс“». В частности, рассматривалась возможность модернизации Верхнекамского судостроительного комплекса.

Совладелец теплоходной компании «ВолгаWolga» Вадим Яхнин считает проект по организации производства судов на электрической тяге перспективным. «Это могут быть небольшие, экологичные прогулочные и пассажирские суда на 100–150 человек с небольшой осадкой для передвижения по малым рекам. Они могут подходить практически к любому берегу и не требуют инфраструктуры стоимостью 50–70 млн руб.»,— отмечает предприниматель.

«Тем более любое производство создает рабочие места в регионе. Но над скоростью принятия и решений и их воплощения нужно еще поработать. У нас эти процессы происходят недостаточно быстро»,— добавил Вадим Яхнин.

Председатель комитета краевого заксобрания Виктор Плюснин также считает развитие речного транспорта в Пермском крае перспективным. «Но есть комплекс вопросов, которые надо решать. По большому счету, в регионе нет причальных стенок, а на реках работают в основном суда еще советского производства, возрастом 40–50 лет. Уверен, что в правительстве знают об этих проблемах. Сейчас надо детально прорабатывать решения, искать финансирование»,— отмечает депутат.

По его словам, окупаемость проектов с участием водного транспорта составляет более десяти лет. «Суда окупаются долго, но и срок службы у них значительный»,— утверждает Виктор Плюснин.

Константин Кадочников, Вячеслав Суханов