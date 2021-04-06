В воздухе запахло деньгами

В 2021 году Минприроды начнет разработку двух информационных систем общей стоимостью 5,5 млрд руб. Первая автоматизирует учет твердых бытовых отходов (ТКО) и позволит контролировать заполняемость полигонов и свалок. Благодаря второй правительство сможет в реальном времени получать данные о загрязнении воды, воздуха и почвы, а также отслеживать негативное влияние предприятий на экологию. Но в Счетной палате критикуют цифровизацию Минприроды: некоторые системы дублируются, а другие уже много лет не могут запустить. Эксперты видят проблему в отсутствии координаций действий чиновников.

Минприроды разработает государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО), которая обойдется бюджету в 2021–2022 годах в 1,28 млрд руб. Это следует из плана цифровой трансформации министерства, опубликованного на сайте ФГИС КИ. Еще 4,2 млрд руб. до 2023 года планируется потратить на создание информационной системы ведения государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (ГФД ГЭМ).

В ГИС УТКО будет интегрирована модель федеральной схемы обращения с отходами, пояснили “Ъ” в Минприроды. Система позволит управлять свалками, полигонами и сортировочными комплексами и анализировать их состояние, а также автоматически рассчитывать нормативы ТКО для граждан. ГФД ГЭМ нужна для автоматического мониторинга экологической обстановки в стране. Система позволит на основе поступающих в реальном времени данных о состоянии загрязнения воздуха, воды, земель принимать решения по вопросам охраны окружающей среды.

В обеих системах будут применять технологии искусственного интеллекта. С их помощью, например, можно мониторить незаконные действия природопользователей, прежде всего выявлять самовольные свалки, застройки и уничтожение природных объектов в границах особо охраняемых природных территорий.

Между тем планы Минприроды по цифровизации уже вызвали вопросы у Счетной палаты. Согласно опубликованному 17 декабря 2020 года бюллетеню этой организации, министерство фактически занимается дублированием уже работающих систем. Например, функционал и будущий состав данных еще не созданной ГИС УТКО похож на таковой существующей ЕГИС УОИТ. В результате, по мнению аудиторов, средства федерального бюджета могут использоваться неэффективно.

Также в Счетной палате отметили, что ФГИС «Наша природа» (позволяет гражданам сообщать о незаконных свалках, вырубке леса и т. д.), на которую с 2013 года потрачено 119,7 млн руб. бюджетных средств, до сих пор не действует. Создание ГФД ГЭМ, по мнению Счетной палаты, несет серьезные риски: для ее эффективной работы недостаточно гидрологических постов, откуда система должна получать данные. Из 1,1 тыс. городов такие посты есть только в 221, при этом автоматизировано из них только 30%, поэтому информация в ГФД ГЭМ может оказаться нерепрезентативной.

Дублирование функций ГИС — общая проблема органов власти, считают эксперты. «У многих ведомств или предприятий есть ряд IT-систем, которые остались в наследство от прежних разработчиков, и они могут быть созданы на базе уже неактуальных требований»,— отмечает руководитель центра компетенции «Архитектура предприятия» «Рексофта» Илья Кравчук. Чтобы оценить эффективность таких систем, полагает он, необходима регулярная ревизия IT-активов. Но государству не хватает инструментов для инвентаризации ГИС, добавляет директор по развитию бизнеса Softline Сергей Сошников.

Эксперты видят несколько причин дублирования. Среди них, например, конкуренция между ведомствами, отсутствие у государства единой политики в области создания общих справочников, излишнее засекречивание информации, отмечает исполнительный директор Artezio Павел Адылин. Чтобы избежать дублирования, по его мнению, властям необходим четкий план того, какие ГИС понадобятся в будущем, и планомерный подбор подрядчиков для их создания.

Никита Королев, Арина Барабанова