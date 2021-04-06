«Звезда» по имени площадь

Росимущество выставило на торги 100% акций пермского издательско-полиграфического комплекса «Звезда». Актив оценен в 308,8 млн руб. Разговоры о приватизации ИПК ведутся с 2004 года, однако осуществить ее так и не удалось. Основное имущество «Звезды» — производственный комплекс на ул. Дружбы, 34, большую часть которого сегодня занимают офисы. Представители издательской сферы считают, что инвестировать в развитие типографии ее новому владельцу будет невыгодно. По мнению экспертов, наи­большую ценность сегодня представляет земля предприятия — для дальнейшего строительства жилья и коммерческих помещений.



Российский аукционный дом по распоряжению правительства РФ объявил открытый аукцион по продаже 7775 152 акций номинальной стоимостью 10 руб. (100% уставного капитала) пермского АО «Издательско-полиграфический комплекс „Звезда“». В настоящий момент единственным владельцем общества является Российская Федерация в лице Росимущества. По информации на сайте торговой площадки, начальная цена лота составляет 308,8 млн руб., шаг на повышение — 1 млн руб. Торги намечены на 12 мая.

Напомним, в начале прошлого года стало известно, что ИПК «Звезда» попал в план приватизации на 2020–2022 годы. Это уже третья попытка приватизировать предприятие. Впервые его включили в план приватизации имущества на 2004–2006 годы, однако тогда продажа типографии была отложена. В 2017 году федеральные власти вновь заявили о намерении передать ИПК в частные руки. Комплекс был выставлен на торги за 233 млн руб., но в последний момент аукцион отменили из-за того, что ИПК попал под действие поручения тогдашнего первого зампредседателя правительства РФ Игоря Шувалова о приостановке приватизационных процедур в отношении находящихся в федеральной собственности пакетов акций стратегически важных акционерных обществ поли­графической промышленности, которые находятся под управлением ЗАО «Российские газеты» («РГ»).

Издательско-полиграфический комплекс «Звезда» основан в 1922 году. Ранее являлся одним из крупнейших полиграфических предприятий Западного Урала, занимался печатью газет, журналов, книг, учебной литературы и деловой полиграфии. В последние годы «Звезда» заметно снизила объемы производства. В 2017 году предприятие выпустило 60,4 млн листо-оттисков общей стоимостью 36,3 млн руб., в 2018-м — 46,8 млн листо-оттисков на 32,4 млн руб., в 2019-м — 36,8 млн листо-оттисков на 33,1 млн руб., в 2020 году — 29,2 млн листо-оттисков на 23,6 млн руб. Выручка АО по итогам прошлого года составила 100,7 млн руб. (в 2019-м — 118,5 млн руб.). Чистая прибыль «Звезды» в 2020 году — 12,3 млн руб., годом ранее издательско-полиграфический комплекс показал прибыль в размере 19,2 млн руб.

В имущественный комплекс АО входят два участка по ул. Дружбы, 34, общей площадью 19,9 тыс. кв. м и размещенные на них производственные здания и сооружения: пятиэтажная типография, четырехэтажный административный корпус, 11-этажный редакционно-издательский корпус, трехэтажный газетный корпус, столярная и слесарная мастерские, четыре проходные, гараж, пять складских зданий и станция пожаротушения. Суммарная площадь всех помещений — 44,4 тыс. кв. м, часть их них в настоящий момент арендуются. «Звезде» принадлежит также земельный участок по ул. Бригадирской, 12 (Свердловский район), площадью 36,4 тыс. кв. м и проходящие по нему железнодорожные пути широкой колеи протяженностью 784,4 п. м. В аукционной документации указано, что пути находятся в неудовлетворительном состоянии. Среди наиболее дорогостоящего (стоимостью свыше 500 тыс. руб.) имущества предприятия перечислены печатная рулонная машина, центральный тепловой пункт и автомобиль Ford Kuga.

Пермский издатель Олег Андрияшкин поясняет, что из полиграфического производства на предприятии сохранилась только печать газет, остальные помещения занимают офисы. По мнению господина Андрияшкина, у этого актива есть несколько путей развития. «Первый — продолжать выпускать газеты, эксплуатируя действующее оборудование до его износа, а потом перепрофилировать этот корпус под что-то другое. Сейчас производство приносит операционную прибыль, но если начать его модернизировать, то окупить инвестиции при сегодняшней ситуации на рынке СМИ скорее всего не удастся. Второй вариант — сразу отказаться от печати газет, хорошо вложиться и сделать из ИПК красивый, удобно расположенный офисный центр. И третий путь — развивать офисный центр, но и газетный цех сохранить и использовать его в различных режимах, связанных с выборами или иными периодами политической активности»,— считает Олег Андрияшкин.

Директор УК «Столица» Константин Копытов отмечает, что для того, чтобы сделать из зданий «Звезды» офисный центр, потребуется серьезная перестройка, так как современным нормам эти помещения уже не отвечают. «В целом коммерческие площади сегодня не очень востребованы, тем более в Мотовилихе. В данном случае в большей степени ценна земля. Думаю, этот актив может заинтересовать компании, которые специализируются на жилищном строительстве. На этом месте можно реализовать хороший девелоперский проект — возвести жилье и, как вариант, небольшую часть площадей оставить под офисы и магазины»,— полагает господин Копытов.

По мнению генерального директора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного, участок на ул. Дружбы удачен для жилой застройки. «Земля в центре города всегда интересна. Можно было бы провести реновацию высотного административного здания и отдать его под коммерческие площади, а на свободной территории построить жилые дома»,— говорит господин Бесфамильный.

Екатерина Артемова