Налетчик присел на скамью

Красноярский краевой суд вынес приговор главарю банды, совершившей в мае 2020 года дерзкий налет на инкассаторов Сбербанка: подкараулив их возле броневика, грабители открыли стрельбу и отбили сумку с 2,3 млн руб. Обвиняемый Алексей Истягин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, а незадолго до приговора выступил на страницах городской газеты с извинениями, попросив прощения за свой поступок у инкассаторов, их родных и всех красноярцев. Суд назначил организатору налета 11 лет строгого режима и обязал выплатить потерпевшим по 1,5 млн руб. компенсации.



В Красноярске осудили организатора банды, на счету которой ограбление инкассаторов Сбербанка. Оно было совершено 30 мая прошлого года. Рано утром группа инкассаторов доставила в отделение банка на улице Щорса кассеты с деньгами для загрузки в банкоматы. Когда двое охранников вышли из броневика, то оказались под огнем, который по ним из карабина «Сайга» открыл налетчик, одетый в длинный плащ с капюшоном. Его сообщник подхватил выроненную ранеными инкассаторами сумку с наличными. После чего гангстеры сели в подъехавший автомобиль «ВАЗ» и скрылись. Их добычей стали 2,3 млн руб. Полиция возбудила уголовное дело.

Поиском злоумышленников занимался практически весь оперативный состав ГУ МВД РФ по Красноярскому краю. Чтобы раскрыть преступление, полицейским потребовалось около недели. Сначала им удалось разыскать автомобиль «Жигули», на котором скрылись злоумышленники, а затем и их самих. Первым сотрудники уголовного розыска задержали Алексея Истягина, который, согласно материалам следствия, являлся организатором нападения. Он написал явку с повинной. В ней он сообщил, что преступление задумал еще в 2017 году, испытывая нехватку денег. В дорогостоящем лечении и реабилитации нуждалась его жена, а складской бизнес, которым он занимался, особых доходов не приносил.

Несостоявшийся коммерсант, говорится в деле, в деталях изучил работу инкассаторов, приобрел подержанный автомобиль «Жигули». Чтобы сбить следствие со следа, он прикрутил на машину госномера другого региона, подбросил в салон ложные улики — чужие волосы, которые он собирал в парикмахерских. Кроме признательных показаний задержанный вернул свою долю от похищенной суммы и назвал имена своих предполагаемых сообщников — Юрия Чанчикова и Михаила Рубцова. Первый, по версии следствия, стрелял в инкассаторов, второй — тащил сумку с деньгами к машине. Их также задержали. «В результате оперативно-разыскных мероприятий в разных частях города полицейские обнаружили и изъяли более 2 млн руб., похищенных при нападении»,— рассказали в пресс-службе краевого главка МВД.

В дальнейшем Алексей Истягин, рассчитывая на смягчение вины, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Дело в отношении него выделили в самостоятельное производство. В феврале 2021 года оно поступило на рассмотрение краевого суда. На страницах «Красноярской газеты», которая выходит тиражом 3 тыс. экземпляров, он принес публичные извинения за случившееся. «Сознавая, сколько боли и горя причинено, я прошу прощения у пострадавших, их семей, а также у всех красноярцев. Я безмерно сожалею об этом ужасном поступке»,— говорилось в тексте объявления, которое было размещено на последней полосе. Как рассказали „Ъ“ в прокуратуре Красноярского края, гос­обвинение запросило для подсудимого 13 лет лишения свободы.

По словам пресс-секретаря краевого суда Оксаны Веселовой, по ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 209 (бандитизм) Алексею Истягину назначили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 120 тыс. руб. Двум инкассаторам Сбербанка, получившим ранения в результате нападения, он обязан выплатить по 1,5 млн руб. компенсации. Адвокат Максим Байшев сообщил „Ъ-Сибирь“, что считает приговор «строгим». «Мы просили учесть ряд смягчающих обстоятельств, мы обращали внимание на то, что отсутствуют отягчающие обстоятельства. Мы просили обратить внимание на жизненную ситуацию, которая в общем-то и стала причиной всего произошедшего. Что-то суд принял во внимание, что-то — нет»,— сказал защитник, отметив, что решение об обжаловании приговора будет принято после консультаций с доверителем. Отметим, что судебный процесс над Юрием Чанчиковым и Михаилом Рубцовым продолжается.

Константин Воронов