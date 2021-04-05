«Зенит» — «Химки»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 5 апреля

5 апреля «Зенит» примет «Химки» в матче 24-го тура ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 450 котировок на этот матч. На победу «Зенита» можно поставить за 1.28, на победу «Химок» — за 12.00, на ничью — за 6.20, на незасчитанный гол — за 2.75, на удаление — за 3.60, на автогол — за 7.00, на то, что первый гол в матче будет забит головой, — за 5.80.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На первый гол в матче за авторством Кузяева можно поставить за 9.00, на гол Дзюбы или Малкома — за 1.50, на голевую передачу Венделла — за 3.80, на желтую карточку Оздоева — за 4.00, на то, что Глушаков забьет ударом из-за штрафной, — за 17.00.

Артём Дзюба

Дзюба — один из лучших бомбардиров «Зенита». В 21 матче ТИНЬКОФФ Российской Премьер-Лиги Артём забил 13 голов. Столько же, сколько и его партнер по «Зениту» Сердар Азмун. На голы Дзюбы и Азмуна можно поставить с коэффициентом 4.00, на гол Артёма с пенальти – за 7.00, на гол головой – за 7.00, на дубль — за 4.50, на голевую передачу — за 3.55, на то, что гол Дзюбы будет первым или последним в матче, — за 2.75.

Всего в Линии более 15 котировок на Дзюбу. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол и победа «Химок» за 80.00, гол и победа «Зенита» со счетом 1:0 за 35.00, голы в обоих таймах за 8.50.