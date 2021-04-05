«ТНС энерго НН» незаконно начисляло авансовые платежи нижегородцам

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области признала незаконными действия ПАО «ТНС энерго НН» по начислению авансовых платежей за электроэнергию. Об этом говорится в официальном ответе инспекции на обращение депутата областного заксобрания Владислава Егорова.

Ранее «ТНС энерго НН» включило в квитанции авансовые платежи за электроэнергию, рассчитанные на основании среднемесячных платежей потребителей. В Госжилинспекции считают, что такие платежи нарушают требования действующего законодательства, так как рассчитаны без учета данных, преданных потребителями показаний приборов учета. Также в ходе проверки жилищной инспекцией был установлен факт нарушения сроков доставки платежных документов.

По данным фактам «ТНС Энерго НН» было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных договорных требований.

Андрей Репин