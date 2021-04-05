За 2020 год выручка «АЭМ-технологии» выросла на 22%

За 2020 год выручка АО «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома - «Атомэнергомаш») – производителя оборудования для атомной энергетики – выросла на 22% и достигла 24,9 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе компании, портфель заказов к концу прошлого года вырос на 23%, до 193 млрд рублей.

Компания «АЭМ-технологии» впервые выпустила за год три корпуса реактора с внутрикорпусными устройствами типа ВВЭР и 18 парогенераторов для электростанций в России, Турции и Бангладеш.

Головной офис АО «АЭМ-технологии» находится в Колпино.