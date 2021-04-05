Замглавы Перми по финансам осталась руководителем департамента

Как стало известно «Ъ-Прикамье», заместителю главы Перми Вере Титяпкиной (руководитель блока «Управления финансами») изменили функционал – с начала апреля она стала начальником департамента финансов мэрии, лишившись тем самым, должности вице-мэра. В пресс-службе мэрии Перми подтвердили «Ъ-Прикамье» кадровые изменения в блоке.

Напомним, Вера Тетяпкина работает в департаменте финансов администрации Перми с 2006 года, с 2011 года в должности начальника. С 1 августа 2017 года она была назначена заместителем главы администрации города Перми-начальником департамента финансов.

Ранее стало известно, что замглавы Виктор Агеев покинул пост начальника управления капстроительства. Также он занимает пост и.о. первого замглавы Перми.