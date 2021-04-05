Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на осень

Церемонию вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ перенесли с мая на конец октября—начало ноября, сообщил председатель Комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой. Ранее из-за пандемии коронавируса церемонию перенесли с октября 2020 года на май 2021-го.

«ТЭФИ будет проходить, я думаю, в конце октября—начале ноября. Мы будем рассматривать работы с 1 января 2020 года по 31 августа 2021-го»,— сказал господин Швыдкой (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в мае церемония не состоится, так как «хочется, чтобы был более полный формат, хочется, чтобы был праздник».

ТЭФИ — премия за достижения в области телевизионных искусств. Премию учредил фонд «Академия российского телевидения» 21 декабря 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой «Орфей» работы Эрнста Неизвестного.