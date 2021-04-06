«Химки» завершили серию

Очередной тур чемпионата страны завершился матчем, в котором его лидер «Зенит» победил — 2:0 — на своем поле давным-давно не проигрывавшие в первенстве «Химки».

Этот матч лидера чемпионата против клуба, который вроде бы значительно ниже по статусу, но после зимнего перерыва играет ничуть не хуже зенитовских конкурентов, был очень неплох. Окрыленные чередой успехов, продвижением вверх по турнирной таблице «Химки» рванули с колодок так бодро, будто во время подготовки к встрече разглядели в сильнейшей команде страны кучу слабостей. «Зенит», справившись с наскоком, разумеется, постарался осадить гостей и вскоре забил. Сердар Азмун уже успел порадоваться нежданной удаче — редко удается отправить мяч в ворота чуть ли не с ленточки и без каких-либо помех, но вдруг обратил внимание, что судья Павел Шадыханов совсем не торопится гол фиксировать, а ждет вердикта VAR.

И химчане были правы: еще до паса Вячеслава Караваева на Азмуна Деян Ловрен выиграл ключевое единоборство у Дмитрия Тихого, врезав тому локтем по лицу. Вместо звания, может быть, главного героя эпизода Ловрену досталась желтая карточка, а «Химки» сберегли почетные 0:0.

А живой футбол продолжался.

«Зенит» в нем, конечно, выглядел солиднее и острее. Он шел вперед, он получал шансы.

Сердар Азмун, «горячий», заведенный, пахал просто без устали и однажды протаранил себе дорожку к вратарской мимо Александра Филина, несмотря на то что тот сопротивлялся отчаянно, уже, кажется, собираясь окончательно переступить грань фола: пихался, толкался, прихватывал форварда за руки. Не срослось у Азмуна только с ударом.

У Дугласа Сантоса практически срослось. Его дальний удар был шикарен — и сильный, и по заковыристой траектории, которую вратарю Илье Лантратову просчитать было жутко трудно. «Химкам» повезло: траекторию оборвала штанга.

Гости, впрочем, тоже заслуживали чего-то более приятного, чем сочувствий за переносимые страдания. «Химки» играли все-таки не в строго аутсайдерском ключе, ведущем к неминуемой катастрофе,— это когда, увидев, что чужой мощи противопоставить нечего, робко зарываются в окопы. Нет, иногда игру они отодвигали на зенитовскую половину, даже забиралась туда довольно глубоко.

Но до перерыва «Химки» не дотянули. Концовка первого тайма «Зениту» удалась.

Он вполне мог открыть счет, когда Далер Кузяев после тонкого паса Артема Дзюбы прокинул мяч на дальнюю стойку, куда набегал Малком. Попасть в цель с острого угла у него не вышло.

Однако вскоре «Зениту» досталась возможность подать угловой, и Дуглас Сантос пальнул теперь уже в перекладину. На сей раз удача была на стороне петербуржцев. Отскок застрял в ногах защищающихся и атакующих, а самым расторопным среди них оказался Караваев. И это был расстрел без каких-либо спасительных вариантов для Лантратова.

Удивительно, но во втором тайме «Химки» и не пытались цепляться за вполне почетный счет.

Наоборот, они явно мечтали о гораздо большем и временами, действительно, заставляли вспоминать о том, что 1:0 — счет скользкий, одна неточность все может изменить. А «Зенит» никак не мог наказать чересчур раскрывавшегося соперника, хотя после того паса, что Андрей Мостовой вырезал с фланга на Дугласа Сантоса, не наказать вроде бы было невозможно,— в пяти метрах перед зенитовским футболистом были абсолютно пустые ворота: голкипер уже летел куда-то в угол, наугад. Но бивший с ходу Сантос умудрился промазать.

Зато сам Мостовой уже в компенсированное время, ставя точку в классно расчерченной контратаке, не промазал. «Зенит» победу отстоял, прервав феноменальную беспроигрышную серию скромного оппонента в чемпионате страны, насчитывавшую десять матчей. Отрыв петербуржцев от ближайшего преследователя — «Спартака» — по-прежнему составляет четыре очка, но уже всего за шесть туров до финиша.

Алексей Доспехов