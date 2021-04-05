Ижевск привлечет ценными бумагами

Власти Ижевска намерены выпустить ценные бумаги сроком до 10 лет на сумму до 2 млрд руб. для финансирования дефицита бюджета и покрытия части коммерческих кредитов. В администрации города заявили, что это не должно привести к росту муниципального долга. Это может стать первым опытом выпуска муниципальных ценных бумаг в Удмуртии. Эксперты отмечают, что в условиях закредитованности бюджета такой способ финансирования сможет улучшить ситуацию в городской казне, однако по-разному оценивают привлекательность ценных бумаг.



Администрация Ижевска планирует в 2021 году выпустить муниципальные облигации сроком обращения до 10 лет на сумму до 2 млрд руб. Об этом “Ъ-Удмуртия” сообщил заместитель главы администрации — начальник управления финансов Павел Новгородцев.

«Выпуск ценных бумаг является долгосрочным источником финансирования дефицита бюджета, позволит сгладить пики рефинансирования действующих коммерческих кредитов, сохранить среднюю процентную ставку на более длительный срок и сократить стоимость обслуживания муниципального долга. Выпуск муниципальных ценных бумаг не приведет к увеличению муниципального долга»,— рассказала господин Новгородцев.

Он добавил, что ранее администрация Ижевска не прибегала к данному способу получения финансирования.

В правительстве Удмуртии положительно оценивают планы столичной администрации. По словам вице-премьера Анатолия Строкова, в данный момент на финансовом рынке для муниципалитета существует проблема привлечения длинных денег. «Банки выдают кредиты на срок полгода-год. Вместе с тем, облигации размещаются на срок от 5 до 10 лет. Поэтому выпуск облигаций является источником долгосрочного финансирования дефицита бюджета и позволяет снизить риски рефинансирования долговых обязательств города. Кроме того, размещение облигаций происходит на торговой площадке Московской биржи среди широкого круга инвесторов, и это позволяет добиваться снижения стоимости заимствований»,— пояснил господин Строков.

В 2020 году правительство Удмуртии зарегистрировало в Минфине России выпуск облигаций в объеме 10 млрд руб. сроком на пять лет. В декабре выпустили одну облигацию номиналом 1 тыс. руб., чтобы этот выпуск состоялся, и чтобы в этом году была возможность привлечь финансирование в максимальном объеме, если понадобится, добавил вице-премьер.

По данным администрации Ижевска муниципальный долг города на 1 марта 2021 года составил 4,49 млрд руб. 95,9% долга приходятся на кредиты банков. Верхний предел муниципального долга до 1 января 2022 года утвержден на уровне 5 млрд руб. В апреле администрация Ижевска планирует провести восемь аукционов на привлечение 2,25 млрд руб. Начальная максимальная ставка по невозобновляемым кредитным линиям обозначена в 5,5% годовых, по возобновляемым — 6,5%. После последних изменений доходы бюджета 2021 года составят 12,76 млрд руб., расходы — 13,16 млрд руб., дефицит — 404 млн руб.

Директор представительства «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев говорит, что Ижевску как новому участнику рынка облигаций будет сложнее разместиться. «Скорее всего, это будут бумаги третьего эшелона. Чем больше срок, на который планируется разместить облигации, тем они менее интересны рынку, либо муниципалитет должен предложить большую доходность. Но в этом случае надо смотреть, будет ли ставка ниже, чем по коммерческим кредитам. Ситуация на рынке сейчас такая, что облигации падают в цене. Возможно, Ижевск несколько затянул с моментом. Если бы это было полгода назад, можно было бы очень хорошо разместиться по низкой ставке»,— отмечает эксперт.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова, сейчас российские регионы очень активно размещают ценные бумаги. «Выпуская облигации, Ижевск будет компенсировать дефицит своего бюджета – это вполне распространенный вариант привлечения дополнительных средств. Доходность таких бумаг обычно выше уровня 10%, при этом они считаются хорошим средством для инвестирования, поскольку обещают не только высокую доходность, но являются гособлигациями (это защищенный инструмент). Поэтому можно предположить, что Ижевску удастся привлечь дополнительные средства, несмотря на высокий уровень закредитованности»,— считает господин Тузов.

Управляющии партнер Grid Capital Алексеи Соколов отмечает, что долги после сложного 2020 года выросли у многих регионов и муниципалитетов, выпуск ценных бумаг – один из возможных способов привлечь дополнительные средства. «Эти деньги помогут Ижевску сократить дефицит бюджета. Собранные за счет выпуска облигаций средства можно будет направить на различные инфраструктурные проекты. Такие бумаги пользуются устойчивым спросом на рынке за счет высокой доходности, которая может достигать 12-15%, при этом выплаты по ним гарантированы государством»,— добавил эксперт.

Михаил Красильников