Путин огласит послание Федеральному собранию в «очном формате»

Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию планируется в «очном формате», сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Точную дату обращения он не назвал. Ранее господин Песков говорил, что сроки будут сдвинуты «вправо».

«Мы готовимся к очному формату,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.— Когда будут сроки, мы их назовем».

Источники “Ъ” сообщали, что господин Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта—начале апреля. Они отмечали, что к середине весны ситуация с коронавирусом должна улучшиться и президент сможет отметить успехи страны в борьбе с COVID-19.

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