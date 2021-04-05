Великобритания «проверяет» COVID-паспорт

Великобритания решилась на эксперимент с выдачей COVID-паспортов. 5 апреля премьер-министр страны Борис Джонсон, как ожидается, подробно расскажет о деталях проекта, который стартует в середине месяца. Другие страны тоже тестируют такую систему. Как она устроена? И нужны ли россиянам COVID-паспорта? Разбиралась Алла Пугачева.

Британские власти обсуждают идею введения COVID-паспортов с января. До сих пор перевешивали голоса критиков данной идеи. Два самых сильных аргумента «против» — это дискриминация людей, которые не могут или не хотят прививаться, и риск утечки персональных данных граждан, ведь их предлагается хранить в смартфоне.

И все же на днях премьер Британии Борис Джонсон признал, что за COVID-паспортов будущее. Поэтому для начала для посетителей в экспериментальном порядке откроют несколько ночных клубов и концертных площадок. Для входа нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест. Через пять дней после мероприятия попросят сдать еще один тест. Так, постепенно, будут двигаться к наличию отметки о вакцинации в приложении.

Организаторы развлекательных мероприятий, с одной стороны, давно ждали каких-то подвижек, но подобные меры могут ограничивать круг гостей, рассуждает гендиректор собственного концертного агентства Ильдар Бакеев: «С одной стороны, если COVID-паспорта разрешат заполнять залы на 100%, то не будет никаких ограничений ни в рассадке, ни в посещении мероприятий. Это, несомненно, плюс. Второй отрицательный момент — число людей, способных купить билеты на такие мероприятия будет меньше. Какое из двух зол здесь лучше, на первый взгляд сказать очень трудно».

COVID-паспорт — не то же самое, что сертификат о вакцинации. Взять, например, Израиль, который первым пошел по этому пути. Там документ выдают и тем, кто получил антитела естественным образом, то есть переболел коронавирусом. Информация зашита в индивидуальный qr-код, только с ним пускают в общественные места. Но в России даже такой вариант не найдет поддержки, особенно в регионах, уверен продюсер и композитор Вячеслав Тюрин: «Любые помехи жители страны будут рассматривать как повод отказаться от COVID-паспорта. Мне кажется, все этим закончится. Я слышу иногда очень дикие мнения, из серии “нам воткнут чип”.

В регионах люди просто живут в прошлом. Там до сих пор слушают музыку на флешках. Если вы еще и создадите дополнительные сложности для похода на концерт, то зрителей будет еще меньше».

Несколько тестовых мероприятий британские власти запланировали и во время футбольного турнира Кубка Англии. На финальную игру 15 мая на стадион «Уэмбли» пустят 21 тыс. болельщиков, но при условии отсутствия у них коронавируса. Для России тема, казалось бы, актуальная, ведь летом в Санкт-Петербурге пройдут несколько матчей чемпионата Европы по футболу, но оргкомитет уже согласовал заполняемость трибун не более чем на 50%.

Существующие ограничения в борьбе с вирусом более эффективны, чем COVID-паспорта. Они помогут только для ведения статистики, убежден главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» Евгений Тимаков: «Целесообразности в COVID-паспортах как в документе, контролирующем эпидситуацию, я на самом деле не вижу. Дело в том, что прививка не спасает на 100% от того, что человек может заболеть коронавирусной инфекцией. Эффективность вакцин от 70 до 94%, зависит от препарата, соответственно, в данный момент COVID-паспорта идут просто как контроль за количеством людей, которые сделали прививку, контроль за их передвижением».

Свои варианты COVID-паспортов готовятся тестировать в Германии. Документы позволят жителям передвигаться по стране, не соблюдая карантин. Анонсировали нечто подобное власти Греции, Швеции и Дании. Но централизованного решения, даже в рамках Евросоюза , пока нет, и каждое государство продолжает изобретать свои правила COVID-безопасности. В общем, для желающих перемещаться по всему миру хороших новостей пока нет. До создания единого, одобренного всеми государствами документа, все еще далеко.