Минобороны приступает к строительству второй ветки БАМа

Железнодорожные войска России 5 апреля начнут строительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). На эту работу направят все 10 бригад, сообщил замглавы Минобороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

«Пятого числа пятая бригада начинает выходить на заданный участок. Мы должны построить вторую ветку Байкало-Амурской магистрали»,— сказал господин Булгаков. Его слова приводятся на сайте Минобороны.

БАМ — железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших в мире (4,3 тыс. км). Вторая ветка БАМа предполагает строительство 340 км от станции Улак до станции Февральск. В Улаке находится подъездной путь к Эльгинскому месторождению коксующегося угля. Модернизация БАМа входит в долгосрочную программу развития РЖД до 2025 года.