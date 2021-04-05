Токсичного понемножку

На этой неделе в двух столицах и в Перми взялись праздновать женскую даже не равность, а исключительность. Что, конечно, снова больше похоже на хвалы «украшениям коллектива», чем на обещанное равноправие. В начале недели ювелирная компания Mercury вместе с журналом «Собака.ru» сообразили и вручили премию «Женщины меняют Петербург». В итоговый лист вошли 15 петербурженок, и это оптимистично длинный список, ведь премию планируют сделать ежегодной. Добрались не все титулованные горожанки — отсутствовали основательница арт-школы Masters Полина Бондарева и член правления «Газпром нефти», «крестная мама» ледокола «Александр Санников» Елена Илюхина. Другие награжденные смогли присутствовать, причем не все из них такие уж светские завсегдатаи. Например, совладелица DIY-маркета «Максидом» Мария Евневич призналась, что в барах Петроградской стороны знакома всем как «дама с книжкой» и это ее главное светское достижение. Не стала прогуливать ужин в Salone pasta & bar Марина Краснова, хотя у нее как раз был реальный повод: объявление о награде нашло ее в статусе директора по продукту в «Одноклассниках» и VK, но как раз в день вручения было объявлено, что госпожа Краснова стала CEO «ВКонтакте». Еще одной изменившей ежедневную жизнь Петербурга женщиной была признана основательница бюро Legal to Business Светлана Гузь. Их с супругом ресторану Eclipse ничего не грозило, но она безвозмездно защищала права владельцев «наливаек» — и Петербург сохранил свой уникальный дух.

Случайным ответом петербургской инициативе стало вручение премии журнала GQ Superwomen в Школе современной пьесы. Здесь был объявлен black-tie, и гости смогли уместиться лишь за тремя длиннющими столами. В прошлые годы церемония проходила в формате ужина на 50 человек, а теперь количество приглашенных как минимум утроилось. Вел мероприятие, которое все больше походит на премию «Человек года» GQ, еще не Иван Ургант, но уже Вадим Верник. Не самый четкий выбор: цветистые комплименты дамам, в которых господин Верник необычайно хорош, в условиях прогрессивно ориентированной премии были слишком уж бархатными, как театральный занавес. Обвинить ведущего в эйджизме и сексизме можно было чуть не ежеминутно. Тем не менее победительницы искренне радовались, получая кроваво-красную статуэтку в виде двух букв. Катерина Гордеева пожелала журналу в следующем году отметить успехи журналисток Елены Костюченко и Елены Милашиной, а Екатерина Шергова похвалила самого господина Верника за соучастие в жизни фонда «Подари жизнь». Шеф-повар ресторана «Dr. Живаго» Алена Солодовиченко поблагодарила Александра Раппопорта; глава Ростуризма Зарина Догузова — сам журнал GQ, поскольку, по ее словам, после того как читатели журнала реально столкнулись с внутренним туризмом, ни на какие награды она не рассчитывала. Владелица «Винзавода» Софья Троценко пообещала многим удивить в ближайшее время. Более привычные к наградам режиссер Анна Меликян и актриса Виктория Исакова в своих речах и подавно не концентрировались на гендерных вопросах. В конце вечера певец Владимир Кристовский сообщил аудитории, что очень любит женщин, и «поэтому рождаются у меня почти всегда женщины». В общем, можно сделать вывод, что к славной идее вручения награды Superwomen нелишним было бы добавить краткий курс нетоксичного высказывания.

Между этими двумя премиями прошла, совершенно без декларируемой борьбы, презентация альбома малотиражной графики «Le Jardin» художницы Александры Вертинской и ее куратора по данному проекту, владелицы Shaltai Edition Валерии Роднянской. Все восемь шелкографий, составившие ярко-розовый альбом,— цветы. Шесть лет назад здесь же, в галерее «Триумф», совладельцем которой является супруг госпожи Вертинской Емельян Захаров, была выставка «Классические розы», а еще раньше — «Ивы и оливы». Тем не менее количество и светский вес собравшихся позволяли сравнивать этот вернисаж с музейным вернисажем, допустим, в «Гараже». Были Алена Долецкая и бизнесмен Александр Жуков, Наталья Тимакова и Александр Жуков, Дарья Повереннова и Андрей Шаронов, Марина Лебедева, Екатерина и Сергей Кожевниковы, Алина и Дмитрий Пинские, Евгения и Александр Поповы, Екатерина Проничева, Марианна Максимовская, Екатерина Смирнова, Наталья Малинова. Эта сборная, неожиданно для организаторов, поставила рекорд по скоростной продаже всех десяти альбомов из тиража. В итоге, когда последней в «Триумф» ворвалась госпожа Троценко, ей альбома уже не хватило, и госпоже Вертинской пришлось отдать авторский экземпляр.

В субботу в Пермском театре оперы и балета давал премьеру оперы «Кармен» Константин Богомолов, что вызвало изрядную светскую миграцию в Среднее Прикамье. Здесь оказались Миранда Мирианашвили, Александра Лекомцева, Михаил Друян, Ирина Вольская, Алексей Новоселов, Светлана Доля, Ксения Собчак и даже Владимир Кехман. Если в предыдущей постановке господина Богомолова со сцены поминали господина Друяна, то в этот раз отдельного упоминания удостоился господин Кехман. В какой-то момент над сценой появился титр «Поет хор Одесского морского порта имени товарищи Кехмана». Вообще, все действие оперы было перенесено в Одессу, а из еще одного титра можно было узнать, что Кармен мечтала, чтобы ее наконец-то начали называть «Карвумен». В финале зал аплодировал стоя.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”