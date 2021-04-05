SVP Group продает новое Кудрово

Как стало известно “Ъ”, SVP Group возвращается к идее реализации проекта строительства 1 млн кв. м жилой недвижимости на участке площадью почти 125 га в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти. Аналитики оценивают стоимость актива в 4 млрд рублей, указывая на возможность его дальнейшего роста. Объем инвестиций в комплексное освоение территории, по масштабу сопоставимой с Кудрово, составит около 73 млрд рублей. По мнению экспертов, с уменьшением количества земель в городской черте и в условиях рекордного роста цен стоит ожидать нового витка развития территорий за КАД и оживления активности девелоперов.

О том, что SVP Group, крупнейший лендлорд Петербурга и Ленобласти, в настоящее время ведет переговоры с застройщиками о продаже 51 участка общей площадью 124,4 га в деревне Лаголово Ломоносовского района Ленобласти, рассказал “Ъ” совладелец SVP Group Денис Жуков. По его словам, на данной территории можно возвести 1,5 млн «квадратов» недвижимости, 1 млн из которых — жилье, а остальное — коммерческая и социальная инфраструктура. По предварительным оценкам, стоимость реализации проекта может составить 73 млрд рублей. Комплексное освоение территории продлится как минимум 10 лет. «Сейчас самое удобное время для реализации проектов КОТ, поскольку на рынке сложилась ситуация острого дефицита земельных участков с готовой градостроительной документацией»,— добавил господин Жуков, уточнив, что в качестве управляющей компанией по реализации проекта в Лаголово выступит инвестконсультант Rusland SP.

SPV Group является крупнейшим лендлордом Петербурга и Ленобласти. В числе бывших и нынешних активов — почти 150 га земли Кудрово (построено 1,5 млн кв. м жилья), а также участки в Девяткино (100 га), Буграх (90 га), на Пулковском шоссе (31 га), 100 га в Аннино и более 320 га в Лаголово. Структура SVP Group фактически является сообществом частных инвесторов и компаний: 50% владеет Денис Жуков, 50% — члены семьи депутата Госдумы от «Единой России» Сергея Петрова.

В ответ на запрос “Ъ” в Rusland SP уточнили, что на начальном этапе стоимость всего надела составляет около 4 млрд рублей, исходя из 4 тыс. рублей за квадратный метр улучшений, однако после реализации первого проекта цена может возрасти примерно вдвое. Собеседники “Ъ” на рынке недвижимости также не исключили возможность ее дальнейшего роста. «Среди интересантов — застройщики эконом- и комфорт-классов, региональные компании, которые заходят на рынок Петербурга, а также генподрядные структуры, которые хотят вырасти в застройщиков»,— заявил Дмитрий Лехмус, партнер Rusland SP, не конкретизировав, о ком идет речь. Основные игроки рынка, реализующие в Петербурге и Ленобласти проекты КОТ, не прокомментировали “Ъ” интерес к локации. Господин Лехмус добавил, что несколько лет назад эти земельные участки выставлялись на торги, однако аукционы не состоялись. Ввиду масштабности проектами комплексного освоения территории могут заниматься только крупные девелоперы, за исключением тех случаев, когда застройщик выступает в качестве ленд-девелопера и часть лотов он застраивает сам, а остальные перепродает небольшим компаниям, говорит Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank St Petersburg.

«С учетом уменьшения количества свободных земель, примыкающих к городу, подобные участки начинают пользоваться спросом у застройщиков»,— замечает Антон Орлов, руководитель направления земельных участков Colliers. По мнению Ольги Трошевой, руководителя Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в условиях рекордного роста цен на рынке (средняя цена предложения в пригороде уже превысила 100 тыс. рублей за «квадрат»), реализация областных проектов становится экономически выгодна девелоперам. «Пригород рассматривается как альтернатива более дорогому жилью в популярных петербургских локациях. Учитывая снижение платежеспособности населения, интерес для покупателей будут представлять локации с относительно "бюджетным" предложением. Таким образом, можно ожидать нового витка развития территорий за КАД и оживления активности девелоперов»,— говорит эксперт.

Эксперты замечают, что «Лаголово» нельзя назвать проектом «в чистом поле», поскольку он логично продолжает существующую многоэтажную застройку Красного Села со всей его городской инфраструктурой. Также из плюсов локации господин Орлов выделяет близость КАД и в целом «неплохую транспортную доступность». Собеседники “Ъ” напоминают, что в этом году будет закончено строительство обхода Красного Села — широкополосной автомагистрали, соединяющей Лаголово с КАД. «Кроме того, будет построена развязка обхода Красного Села с Таллинским шоссе, позволяющая беспрепятственно попасть на территорию Лаголово, а также закончена реконструкция Таллиннского шоссе. Таким образом, Лаголово сопоставимо по транспортной доступности с территориями Кудрово, Мурино-Девяткино»,— считает господин Лехмус.

По данным КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) на конец 2020 года в пригородной зоне ЛО работают 32 девелопера (без учета проблемных строек), из них шесть девелоперов реализуют проекты комплексного освоения, масштаб застройки которых — от 300 тыс. кв. м жилья. Среди них ЦДС («Город первых. Новосаратовка»), КВС» («Ясно.Янино»), «Строительный трест» (NewПитер и «Капитал»), «Арсенал-Недвижимость» («Энфилд»), «УК Новоселье» («Новоселье: городские кварталы»), «Ленрусстрой» («Новое Горелово»). На 1 января объем предложения пригородной зоны оценивается в 541 тыс. кв. м, из них 19% занимают проекты КОТ.

Мария Кузнецова