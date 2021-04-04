В Сочи откроют туристический маршрут по местам посещения города Юрием Гагариным

В олимпийской столице планируют организовать новый постоянный экскурсионный маршрут по памятным местам, связанным с именем Юрия Гагарина. Он будет начинаться у памятника первому космонавту, сообщили в пресс-службе мэрии курорта. Маршрут в пешем и автобусном форматах будет приурочен к 60-летию со дня первого полета человека в космос.

Туристический маршрут разработали экскурсоводы клуба «Эрудит» при Городском собрании Сочи. По словам разработчиков, Юрий Гагарин в мае 1961 года после полета в космос вместе с семьей приехал в Сочи на реабилитацию. «Здесь его ждали встречи с общественностью. Одна из них произошла в центре города на Ореховой аллее, где только начали возводить новый микрорайон на правом берегу реки Сочи. На месте встречи горожан с первым космонавтом и был посажен символичный кедр – именно такой позывной был у Гагарина. Позже эту улицу переименовали в его честь», - говорят в мэрии.

В маршрут также войдут Аллея космонавтов в парке «Ривьера» и территория, где сейчас находится Цветной бульвар. В 1920-х годах там располагался аэродром с взлетно-посадочной полосой.

Как ранее писал “Ъ-Куань”, Федеральная пассажирская компания продлила до конца апреля 2021 года период курсирования поездов по маршруту Роза Хутор – Гагра. Маршрут будет организован в рамках движения туристического поезда «Сочи», следующего из Туапсе до Гагры.

Василий Хитрых