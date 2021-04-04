Организаторы «Артдокфеста» заявили, что власти закрыли фестиваль в Питере

Роспотребнадзор и полиция запретили проводить «Артдокфест» в Доме кино в Санкт-Петербурге из-за коронавирусных ограничений, сообщили организаторы фестиваля в Facebook. Они считают, что вероятность найти альтернативную площадку «очень мала». В Москве фестиваль продолжит работу.

«В Питере закрыли фестиваль, опечатали все залы. Конечно же, никакой политики. Роспотребнадзор с полицией определил, что расстояние между зрителями критично. Оно значительно более критично, чем то, что было у Путина в "Лужниках". Поэтому, во имя здоровья питерцев, билеты сдаются. Все отменено»,— сказал президент фестиваля Виталий Манский. Его выступление опубликовано в группе фестиваля в Facebook.

«Артдокфест» — фестиваль документального кино. Он проходит с 2007 года в Москве, а с 2014 года также в Санкт-Петербурге и Риге. Организатор — дирекция Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь» и Виталий Манский. Владимир Мединский, будучи министром культуры, называл проект «антигосударственным».

Подробнее о фестивале — в материале “Ъ” «Правдиво дивное».