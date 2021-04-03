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Экс-полицейского в Воронеже будут судить за ДТП с двумя погибшими
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В Орле возбудили дела о хищении 29 млн рублей дольщиков
02/04
Подрядчику реконструкции парка «Орленок» в Воронеже грозит банкротство
02/04
В Воронежской области открыли обход Боброва за 5 млрд рублей
02/04
Прокуратура и СКР проверяют ожоги студентов от облучателя в Воронежском медуниверситете
02/04
В Белгородской очереди продлили самоизоляцию для пожилых
02/04
Меньше 200 воронежцев заболели коронавирусом за день
02/04
Коронавирус в Черноземье: 30 умерли, 608 заболели за день
02/04
Курскому заводу шприцев «Эскулап» добавили 170 млн рублей долгов
02/04
Суд продлил банкротство банка «Воронеж»
02/04
AliExpress расширит контакт-центр в Орле
02/04
Объем кредитов воронежского малого бизнеса вырос на 40%
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Архив рубрики «Идеи и важные вещи» 2021 год
спецпроекта «Стиль» Черноземье
Ъ-Черноземье-Online
от
03.04.2021, 13:28
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Стиль. Черноземье
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