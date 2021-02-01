«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о последних трендах и антитрендах, которые задают бьюти-блогеры из Instagram и TikTok.

Картофель от акне

Для избавления от акне блогеры уже использовали чеснок, зубную пасту и лимон. Пришла очередь и картофеля. Тиктокеры записывают видео в формате «до и после»: нарезают сырую картошку ломтиками, приклеивают их к прыщикам, оставляют на некоторое время и делятся чудо-результатом. У некоторых видео — больше полумиллиона просмотров.

Самодельные импланты

От подравнивания зубов пилкой для ногтей и отбеливания пищевой содой — к имплантам для зубов. Блогеры используют формованный пластик, размягчая его в кипящей воде и затем формируя зубной протез. Кто-то заполняет этим пластиком отсутствующий зуб, а кто-то наращивает отколовшийся.

Радиатор вместо стайлера

Идеи пошла от юной пользовательницы TikTok из Неаполя. Она выложила ролик, в котором показала процесс накручивания пряди на батарею. Видео быстро стало вирусным и набрало почти миллион просмотров. Теперь подростки по всему миру показывают, как накручивают волосы на отопительные домашние приборы.

Темные круги под глазами

Макияж от противного — это специальная прорисовка темных кругов под глазами так, чтобы создать бессонный образ. Очевидно, пользователи вдохновились эстетикой гранжа. Понадобится лишь темный консилер — в идеале с кирпичным или бордовым подтоном.

Брови и волосы в один цвет

Новая волна необычных ярких окрашиваний получила логичное продолжение — окрашивание бровей в тот же цвет, что и волосы. Эта идея пошла от актрисы сериалов «Черное зеркало» и «Я могу уничтожить тебя» Михаэлы Коэл, которая выложила у себя в Instagram образ с розовыми волосами и бровями в тон. Смотрится очень гармонично.

Полуперманентные веснушки

С веснушками как и кудрявыми волосами: одни постоянно накручивают волосы, а другие выпрямляют. С веснушками посложнее. Если на неделях моды визажисты рисовали их карандашом, то тиктокеры используют хну. Результат получается реалистичным, но процесс может привести к сильной аллергии.

@cocoverdeflor HOW I DO MY REALISTIC LOOKING HENNA FRECKLES ??? come back tomorrow if you wanna see what they look like once they’re developed ?? #hennafreckles ? Might Cop a Jag - Music for TikTok

Асимметричная борода

Редко, когда в Instagram появляются смелые мужские тренды. На этот раз идея коснулась бороды и называется «обезьяний хвост». Такой ироничный тренд задал бейсболист Майк Файерс — все ради смеха. Но в итоге спортсмена начали поддерживать пользователи Instagram. Смысл идеи в том, что мужчины оставляют усы и бороду только с одной стороны по краю подбородка — что в результате напоминает закрученный хвост.

Дарья Богомолова