Лето не за горами

В настоящие крещенские морозы особенно приятно рассматривать весенне-летние кампании брендов и уже начинать планировать следующий отпуск.

PRADA Dialogues

Диалог с поклонниками бренда, случившийся после презентации первой совместной коллекции Миуччи Прады и Рафа Симонса сезона весна-лето 2021, продолжается. Вопросы, рождающиеся в голове современного человека под влиянием технологий и скорости разворачивающихся событий, отражены в новой рекламной кампании Prada. Восприятие себя и мира, взгляд на технологии и будущее человечества, инклюзивность, устойчивость развития — это фундамент не только кампании и коллекции, но и жизни.

Каждое изображение кампэйна призывает к разговору со зрителем при помощи прямого вопроса: «Может ли что-то быть действительно новым?», «Следует ли нам замедлиться или ускориться?», «Слово "облако" заставляет вас думать о данных или о небесах?». Рождающиеся ответы предлагается разместить на сайте итальянского модного дома. Они станут составной частью кампании и продолжением диалога.

FENDI

Воздух, тени, парящие белые занавески и иллюзорное окно, проецируемое на стену, в котором виднеется небо над штаб-квартирой Palazzo della Civilta Italiana модного дома в Риме,— новая рекламная кампания, снятая британским фотографом Ником Найтом, интригует и манит своей загадочностью. «Декорации» подчеркивают цветовую палитру коллекции, в которой натуральные пшеничные, молочные и медовые тона чередуются с небесно-голубыми и ярко-красными оттенками ключевых образов. Их демонстрируют модели Мариякарла Босконо, Джилл Кортлев, Эстель Чен, Генри Китчер и Чун Сут.

VERSACE

В кадре Кендалл Дженнер, Хейли Бибер и Прешес Ли (плюс-сайз модель дебютировала на показе весна-лето 2021) демонстрируют главную новинку сезона — сумку La Medusa. Голова медузы — один из самых узнаваемых визуальных кодов бренда — украшает не только двери виллы на Виа Джезу, первой штаб-квартиры дома в Милане, но и сумки, представленные в ярко-синем, огненно-красном, модном сиреневом цветах с контрастными цепями. Сумка занимает центральное место в серии изображений и видеороликов, демонстрирующих силу, уверенность и соблазнительность — ценности, лежащие в основе бренда и новой коллекции. Современные музы запечатлены дуэтом Mert & Marcus.

JIMMY CHOO

Современную оду весне в Париже поет бренд Jimmy Choo. В главной роли снялась французская модель и художница Шэрон Алекси. При просмотре создается ощущение, что это тизер продолжения нашумевшего сериала «Эмили в Париже» — легкий, развлекательный и стильный.

«Энергия, движение, уверенность и оптимизм — вот что для меня значит весна! Шэрон прекрасно воплощает в себе все эти яркие особенности, составляющие основу того, кем является женщина Jimmy Choo»,— прокомментировала рекламную кампанию Сандра Чой, креативный директор бренда.