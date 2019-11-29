5G: «Много говорят, но мало кто видел»

Кажется, несколько лет назад на экранах смартфонов воронежцев появилось обозначение 4G, говорящее о прогрессивном стандарте связи, в его развитие операторы направляют миллиарды рублей. Но сегодня все чаще абоненты интересуются, когда в регионах появится сеть 5G. Как ожидается, технологии пятого поколения обеспечат сверхвысокую скорость передачи данных вне зависимости от объема и сложности контента. Впрочем, эксперты полагают, что простым абонентам такой стандарт пока просто не нужен, а вложения в него – нелогичны. О наиболее прогрессивном опыте использования технологии 5G во время недавнего визита в Воронеж рассказал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Статус внедрения технологии 5G гендиректор Tele2 Сергей Эмдин охарактеризовал фразой: «Много говорят, но мало кто видел». В качестве примера он привел Китай, где, по словам топ-менеджера, во многих городах уже развернута коммерческая сеть соответствующего стандарта, при этом сотрудники операторов не знают, как продавать услуги на базе этой сети массовому потребителю. В сети 5G средняя скорость интернета составляет 300 Мбит в секунду, что в 10 раз выше среднероссийского показателя в сети 4G. Однако рядовому потребителю разница между стандартами мало заметна: «Да, как пользователь, ты видишь, что на экране смартфона все происходит очень быстро. Но, с другой стороны, такая скорость обычному пользователю сегодня не нужна – при чтении новостей, серфинге по социальным сетям и просмотре видео на YouTube ощущения практически не меняются».

Говоря об отечественном телеком-рынке, Сергей Эмдин напомнил, что есть два основных вопроса, мешающих внедрению 5G – это недостаток радиочастот и окупаемость проекта. Дело в том, что в мире технология развивается в частотном диапазоне 3,4-3,8 ГГц, а в России он используется государственными структурами и пока недоступен для развития сетей пятого поколения. Кроме того, на рынке пока нет устойчивого коммерческого спроса на использование этого стандарта. По оценке господина Эмдина, полноценного коммерческого запуска сетей 5G в РФ не стоит ждать раньше 2022 года. «У государства есть понимание, что этот вопрос нужно так или иначе решать, произойдет это небыстро. Но это наше будущее, и оно наступит», - подчеркнул топ-менеджер компании.

Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин Фото: Tele2

К примеру, Tele2 уже имеет пилотную зону 5G в Москве на Тверской улице: от Кремля до Триумфальной площади. «При сохранении темпа, заданного этим проектом, и поддержке регулятора мы сможем эффективно реализовать задачи программы «Цифровая экономика» и способствовать массовому использованию технологии», — полагает генеральный директор Tele2.

Возвращаясь к китайскому опыту, Сергей Эмдин отметил, что пока больше всего интерес к 5G проявляют пользователи, которыми движет либо желание выделиться, либо привычка быть так называемыми early adopters (трендсеттерами): «Это удел IT-пионеров, которые привыкли быть первыми во всем, прогрессивной молодежи или узкого круга чиновников». Что касается России, повсеместного запуска сетей пятого поколения на первом этапе ждать не стоит. «Скорее всего, вначале 5G фрагментарно покроет страну – в первую очередь технология будет доступна в бизнес-районах крупных городов, а уже потом – в спальных районах и малонаселенных пунктах», – добавил господин Эмдин.

У Воронежской области, по словам топ-менеджера, есть все условия для того, чтобы стать одним из передовых регионов при развитии нового стандарта связи. Кроме того, здесь оператору удается продуктивно сотрудничать с местными властями. В частности, третий год подряд при поддержке правительства Воронежской области Tele2 обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом отдаленные и малонаселенные пункты региона. «Мы приходим на такие территории, куда зачастую не рискуют идти наши коллеги по рынку. Как социально ответственный оператор, мы способствуем ликвидации цифрового неравенства и одновременно с этим повышаем лояльность клиентов», - рассказал Сергей Эмдин.

По данным Роскомнадзора, сегодня у Tele2 в России более 74 тыс. объектов связи, работающих в стандарте 4G, а их прирост с начала 2019 года составил 43%. По числу базовых станций стандарта LTE оператор занимает второе место в отрасли. Ежегодно Tele2 констатирует удвоение трафика в пересчете на одного абонента. «Мы поддерживаем все поколения связи, потому что они востребованы. Однако все больше пользователей имеют устройства с поддержкой сетей 4G. Второе поколение связи сегодня также важно – оно обеспечивает «голос». Но, думаю, что в будущем поддержка VoLTE станет базовой для пользовательских устройств, и тогда можно будет говорить о возможности отказаться от стандарта 2G», - резюмировал топ-менеджер.