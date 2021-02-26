Корейский феномен

Несмотря на экономические трудности, в Россию продолжают приходить новые косметические марки. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о корейских брендах и выясняет, чего они ожидают в текущей ситуации.

Восторги по поводу многоступенчатого ухода за кожей, свойственного маркам азиатского рынка, во время пандемии сильно поутихли. «8 шагов» к очищению кожи, которым маниакально следовали бьютиголики, превратились в 2–3 простые техники, состоящие из умывания и нанесения тоника. Мы стали экономить не только время, но и деньги. Тканевые и гелевые маски, которыми так славятся корейские бренды, ругают за большое количество пластика, который используется при их производстве, и многие отказываются от их применения в пользу кремовых продуктов в тюбиках. Кажется, настало время гендерно нейтральных и многофункциональных продуктов, когда вся семья может пользоваться косметикой без каких-либо ограничений. Корейцы не сдаются и выходят все с новыми и новыми концептами в надежде сделать хороший бизнес. Мы побеседовали с руководителями трех компаний, которые решили начать завоевывать российский рынок и выяснили, что ими движет.

Грейс Мин, исполнительный бренд-директор Dear Dahlia

Почему мы здесь. «На протяжении последних лет мы наблюдаем в России растущий спрос на веганскую и cruelty-free косметику, а это как раз про нас. Символ бренда — цветок георгина — является частью всего, что мы делаем, от ингредиентов до дизайна. Каждый продукт содержит его экстракт (который обладает мощными антиоксидантами и доказанными кондиционирующими свойствами для кожи). Наш восьмиугольный дизайн флаконов напоминает форму распустившегося цветка георгина».

Составы и формулы. «Наши формулы на 100% веганские и, что немаловажно, имеют привлекательные цвета, универсальные текстуры и удобны в использовании. Комфортные ощущения на коже и дополнительное питание создаются за счет органических растительных ингредиентов (таких как масло сладкого миндаля, аргановое масло, масло ши, масло семян какао), сертифицированных Ecocert, USDA, COSMOS.

Наши продукты изготовлены без использования потенциально вредных парабенов, формальдегида, синтетических ароматизаторов, не содержат ингредиентов животного происхождения и не тестируются на животных. В будущем мы планируем расширять линейку, а пока в арсенале марки — различные категории средств, включая мультифункциональные палетки для глаз и лица, сияющие помады с эффектом увеличения губ, веганские кисти и многое другое».

Продвижение. «Мы планируем привлекать к сотрудничеству локальных визажистов, чтобы создать интересный для российского потребителя контент. Например, такой, как мы делаем в других странах с нашим давним партнером, глобальным визажистом Джеймсом Маллоем».

Бэ Джуен, CEO бренда органической косметики XUYONI

Почему мы здесь. «Российский рынок косметики занимает 11-е место в мире и 4-е место в Европе. Страна становится лидером сети магазинов косметики, парфюмерии, аптек (офлайн и онлайн), и Корея сейчас является ее 6-м крупнейшим импортером бьюти-средств. С учетом всех этих факторов и осознавая свою конкурентоспособность (100% натуральный органический уход за кожей и необычный, ориентированный на будущее дизайн), компания XUYONI решила выйти на российский рынок».

Составы и формулы. «XUYONI получил патент как на дизайн, так и на упаковку в виде вакуумного насоса треугольной формы, благодаря которому органические продукты с коротким сроком хранения можно безопасно хранить и использовать до трех лет.

Почти все продукты XUYONI содержат 100% натуральные органические ингредиенты, а аромат средств может иметь ароматерапевтический эффект за счет использования натуральных органических эфирных масел, а не искусственных синтетических отдушек».

Продвижение. «Во второй половине 2021 года мы будем представлять новые солнцезащитные кремы. А привлекать знаменитостей в качестве рекламных лиц или амбассадоров пока не планируем».

Екатерина Каменева, директор по маркетингу российского представительства марки Evercell

Почему мы здесь. «Мы запустили Evercell в России потому, что видим большой интерес к товарам категории люкс в разных сегментах, включая средства по уходу за кожей лица. Наши экономические цели очень просты и не уникальны — достичь высокого товарооборота и высокой лояльности покупателей».

Составы и формулы. «У марки есть собственный научно-исследовательский центр (чем мало кто может похвастаться), где разрабатываются формулы и активные ингредиенты, существует более 300 запатентованных компонентов, атравматичные и эффективные средства ухода, сравнимые с инъекционными и аппаратными процедурами. Все происходит под чутким руководством доктора Ча, он является владельцем и клиники Chaum, и самого бренда».

Продвижение. «Мы планируем расширение, скоро появится линия очищения, возможно маски. Будет несколько очень мощных новинок, но какие именно — пока разглашать не могу. С начала запуска бренда в России мы активно развиваем соцсети, где подробно рассказываем о продуктах и делимся честными отзывами. Лидеров мнений мы знакомим с продуктами и процедурами и очень ценим обратную связь. Я не называю имен, так как у нас прямые контракты ни с кем из знаменитостей не подписаны».

Ирина Кириенко