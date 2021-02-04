В преддверии гендерных праздников «Коммерсантъ Cтиль» рассказывает о новых ароматах, которые не захочется никому дарить — они пригодятся прежде всего себе.

После прошлогоднего падения специалисты предсказывают бурный рост косметического рынка. Помимо ожидаемых календарных дат, во время которых продается буквально все (Новый год, 8 Марта, День святого Валентина и далее по списку), наметилась новая тенденция — покупка ароматов для самих себя вне привязки к каким-либо датам. (Все помнят сумасшедшую статистку по разводам?) Кроме того, поход по магазинам заменил интернет и покупать стало быстрее и проще — тут уже не важно, для себя или кого-то еще. И третий фактор — переход ароматов из привычного способа выразить себя и явить миру, в тонкую сферу гармонии как помощников обретения спокойствия и достижения хорошего самочувствия. Особенно популярными ароматами «для одиночек» (читай — для себя любимого) в последнее время стали «чистые», прозрачные, легкие запахи. Этой зимой к ним присоединились и чуть более яркие вариации перца, белых цветов и ванили.

Ирина Кириенко