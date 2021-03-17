Давайте полегче

«Коммерсантъ Стиль» выясняет, чем отличаются гели от кремов, почему нельзя долго пользоваться одним и тем же средством и какие текстуры лучше всего справляются с перепадами температур.

Беспокойство и стресс в связи с пандемией, помноженные на обычные весенние перемены погоды и эмоциональную неустойчивость влияют не только на иммунитет и общее состояние, но и на качество кожи. Больше спать, заниматься спортом и пить побольше воды, безусловно, советы на все времена, но стоит задуматься и о том, как правильнее ухаживать за кожей в такой период и что стоит пересмотреть. Яна Шаманова, тренинг-менеджер Dr. Barbara Sturm, Rodial, 3LAB в России, уверена, что шаблонного решения тут нет. «Наш организм с течением времени способен изменяться, а кожа, как один из самых главных его органов, в свою очередь, подвержена изменениям, которые провоцируются как внешними, так и внутренними процессами. Как только мы понимаем, что наши любимые продукты не способны решить какие-либо проблемы с кожей, то наступает время замены продуктов домашнего ухода», — говорит она.

Традиционно в межсезонье происходит переход на более легкие продукты: так как уже нет смысла активно защищать кожу от мороза и холодного ветра, возникает желание вместе со сменой одежды сменить и бьюти-гардероб.

Что лучше и эффективнее — гели или кремы?

Евгения Решетникова, врач-косметолог, руководитель медицинского департамента компании Sesderma, уверена, что как гели, так и кремы должны применяться согласно проблеме и типу кожи. «Это принципиально разные формы препаратов, имеющие разную ингредиентную основу. Как правило, форма геля имеет меньше липидных составляющих и назначается людям с жирной, комбинированной кожей. Форма крема также может быть разной и обладать как увлажняющими, так и липидовосстанавливающими свойствами».

Однако «прокачать» кожу весной стоит в любом случае — вы же начинаете курс новых витаминов для поддержания иммунитета? Апгрейд кожи напрямую связан с применением более концентрированных продуктов — сывороток, как в ампульной, так и в более привычной форме выпуска, во флаконах. «Ампульные продукты — это, как правило, средства экспресс-ухода с высокой концентрацией активных ингредиентов,— рассказывает Евгения Решетникова.— Они применяются для интенсивного ухода и назначаются чаще всего либо курсом, либо для периодического использования, например один раз в неделю. Прекрасным примером таких средств являются ампулы с витамином C, которые быстро придают коже сияние, или ампулы с ДМАЭ, обеспечивающие эффект мгновенного лифтинга кожи».

Помимо выбора сыворотки возникает вопрос о длительности их использования, как относящихся к суперактивным препаратам и, возможно, вызывающим привыкание. «Такое мнение действительно существует, но только не у профессионалов,— говорит Яна Шаманова.— Что такое сыворотка? Чаще всего это продукт, который имеет более высокую концентрацию активного вещества, чем у крема (от 3% до 5%), и однозначно невесомую текстуру с основной задачей идеально кожу восстановить в каком-либо направлении. И именно из-за легкости сыворотки, которая самостоятельно не способна балансировать гидролипидную мантию, наносим ее под крем основного ухода. Соответственно, использование той или иной сыворотки связано с проблемами кожи, которые требуется решить. И сывороточные продукты мы используем до разрешения проблемы, а это могут быть продолжительные сроки (до нескольких месяцев). Кроме того, если напрямую говорить о привыкании, то кожа человека способна привыкнуть только к гормоносодержащим компонентам, а таковые в современной косметической продукции класса люкс точно не используются. Поэтому смело заявляю, что привыкания к сывороткам нет».

Существует своего рода градация по применению сывороток: специальные средства, такие как отбеливающие сыворотки или содержащие кислоты, стоит использовать не дольше трех-четырех месяцев, а обычные увлажняющие продукты с гиалуроновой кислотой в составе не имеют «срока давности» и их можно применять круглый год.

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Ирина Кириенко