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Фото: Getty Images

Гендерные растраты примерили искусство и украшения

Россельхозбанк проанализировал расходы по картам клиентов

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В преддверии 14 Февраля Россельхозбанк проанализировал расходы по картам клиентов банка за последние четыре месяца в категории трат, где различия в поведении мужчин и женщин не так ощутимы или, наоборот, проявляются особенно ярко.


Как следует из исследования банка, мужчины, в отличие от женщин, совершают на 16% меньше операций по банковским картам, но тратят по ним на 18% больше средств. Среди категорий трат, где различия между мужчинами и женщинами прослеживаются наиболее сильно,— компьютерные игры. С октября по январь клиенты РСХБ—мужчины потратили в этой категории в три раза больше женщин — в среднем 1037 руб. за одну трансакцию. Женщины же за последние четыре месяца потратили в кондитерских и пекарнях на 42% больше денег, чем мужчины.

Несмотря на некоторые различия в тратах мужчин и женщин, есть категории, где гендерные границы не так заметны. В частности, мужчины так же охотно, как женщины, тратят деньги на искусство. Объем потраченных средств женщин в театрах, художественных галереях, кинотеатрах, антикварных магазинах и т. д. за последние четыре месяца лишь на 13% превышает аналогичный показатель у мужчин. Кроме того, гендерные границы также стираются и в тратах двух полов на ювелирные изделия и часы. Женщины с октябрь по январь потратили в этой категории лишь на 12% меньше мужчин. В то же время средний чек женщин составил 7316 руб. против 13 618 руб. у мужчин.

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