Что почитать

Только успели закончиться новогодние праздники, а «Коммерсантъ Стиль» предлагает заранее задуматься о предстоящих февральских и мартовских. Книга, как известно, лучший подарок, а новое издание знаменитого автора для любителя ювелирного искусства особенно. Вместо того чтобы ждать несколько лет перевода на русский язык, лучше заказать новинку в иностранном интернет-магазине. Даже с учетом неопределенного срока доставки в Россию в условиях пандемии шанс получить желанную посылку к февралю-марту есть.

Jewels that Made History, 100 stones, myths and legands

Для любителей истории

Книга «Jewels that Made History, 100 stones, myths and legands» («Украшения, написавшие историю, 100 камней, мифов и легенд») журналиста Стеллен Воландес — исторический роман через призму ювелирных украшений. Во введении автор описывает ее так: «Это не история ювелирного искусства и не мировая история. Это хроника выборочных моментов, в которых они пересекались. Я надеюсь, вы больше никогда не взглянете на брошь в стиле ар-нуво без воспоминаний о коммодоре Перри, открывшем Японию, или на камею без воспоминаний о коронации Наполеона и раскопок Помпеи». Воландес ведет нас в сверкающем путешествии сквозь сотню объектов, начиная с неолитических костей и каменных украшений, которые она отобрала для пересказа истории на свой лад. Обязательный экземпляр для хорошо подобранной библиотеки.

Coveted

Для интеллектуалов, любителей драгоценностей

«Coveted» («Желанное») Мелани Грант — книга о ювелирном искусстве для думающей женщины. Грант описывает ее как «первое глубокое исследование высокого ювелирного искусства как вида искусства» и приглашает взглянуть на этот рафинированный мир критически. Редактор отдела «Роскошь» в журнале Economist 1843, Грант страстно увлечена ювелирными украшениями и посвятила три года разговорам с создателями самых эксклюзивных украшений наших дней. «Coveted» приглашает задуматься над такими темами, как роль украшений в мире искусства, важность взаимного культурного обогащения, роль материальных инноваций в украшениях и усилении влияния женщин.

Beautiful Creatures, Jewelry Inspired by the Animal Kingdom

Для любителей животных

Ценители красоты природы влюбятся в «Beautiful Creatures, Jewelry Inspired by the Animal Kingdom» («Прекрасные создания. Украшения, вдохновленные миром животных») ювелирного куратора и историка Марион Фазел. Приятная книга сама по себе, это каталог предстоящей выставки в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке, которая по плану должна открыться в феврале 2021 года. Книга предлагает заранее взглянуть на украшения, созданные со времен основания музея в 1869 году. Фазел проводит читателя через историю влияний и культурных сдвигов последних 150 лет, показывая невероятную креативность ювелиров и разнообразие украшений на тему животных. Например, почему саламандры пользовались популярностью в конце XIX века или какие культурные события заставили людей сходить с ума по брошам в виде стрекоз. Этот зверинец из драгоценных созданий организован в разные ареалы обитания и присыпан глубокими знаниями о драгоценных камнях и ювелирном искусстве.

Once upon a diamond

Для любителей блистательных интриг и истории дореволюционной России

«Once upon a diamond» («Однажды бриллиант») — работа принца Димитрия Югославского, правнука принца-регента Павла и югославской принцессы Ольги, а также родственника нескольких представителей российских, греческих и итальянских аристократических семей. Димитрий посвятил свою жизнь ювелирному искусству, работал старшим вице-президентом ювелирного департамента Sotheby`s, а также основал свой собственный бренд. Родословная принца делает его одним из лучших проводников в мир аристократии на заре русской революции. В обширном томе с подзаголовком «Семейные традиции королевских украшений» принц Димитрий делится ранее не опубликованными семейными фотографиями из альбома великой княгини Елены, а также фото легендарных украшений из коллекций знаменитых женщин при российском и европейских дворах. Эта книга своего рода указатель, кто какими драгоценностями владел в один из самых пышных периодов ювелирной истории. Заключительная глава посвящена собственному ювелирному бренду принца.

Jewels of the Nile

Обязательная покупка для египтоманов и исследователей древних украшений

За одну из самых важных коллекций украшений Древнего Египта, которая сейчас хранится в Вустерском музее искусств штата Массачусетс, надо благодарить Лауру и Кингсмана Маррс. В начале ХХ века мистер и миссис Маррс, вооружившись консультациями самого Говарда Картера, отправились в путешествие, чтобы собрать впечатляющую коллекцию украшений фараонов. А Питер Лаковара и Ивонн Марковиц написали информативный том для эрудитов «Jewels of the Nile» («Украшения Нила»), сопровождающий одноименную выставку. По сути, это каталог выставки с добавлением цветных иллюстраций из музея, а также эссе кураторов выставки об истории Древнего Египта.

Gems

Для охотников за камнями и минералами

«Gems» («Драгоценные камни») сопровождает выставку в Музее естественной истории в Париже, результат сотрудничества с парижским ювелирным домом Van Cleef & Arpels. Книга предлагает как академические знания о собрании музея, так и художественный блеск Van Cleef & Arpels. Можно потеряться в десятках глав по разным минералам, истории их формирования и характеристикам, написанных знаменитыми кураторами, геммологами, минералогами и другими учеными. Создавая мост между наукой и искусством, книга описывает сценарий выставки, ее стенды с необработанными кристаллами и готовыми украшениями Van Cleef & Arpels.

Екатерина Зиборова