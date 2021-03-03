Поднимающие настроение

«Коммерсантъ Стиль» собрал самые красивые коллекции года: весенний макияж всегда оформлен по-особому и выходит в ярких, запоминающихся оттенках.

Hermes

Hermes выпускает лимитированную коллекцию губной помады Rouge Hermes. В нее вошли три оттенка c глянцевым покрытием: Beige Ebloui, Rose Oasis, Corail Aqua. Стержни помады коллекции можно заменять.

Chanel

Сияющая коллекция Les Fleur De Chanel посвящена миру цветов и выполнена в коричневато-медных и персиковых полутонах: скульптурирующие румяна, объемная тушь, лаки для ногтей, помады в двух вариантах нанесения и с разным эффектом и «четверки» теней.

Gucci

В честь наступления весны марка выпустила стойкие лайнеры для подводки глаз Stylo Contour des Yeux в шести ярких оттенках (от шоколадного до аметистового) и карандаши для контура губ Crayon Contour des Lvres в классических цветах от нейтрального нюда до красного.

Guerlain

Pearl Glow — это посвящение жемчугу и деликатному сиянию кожи. В коллекции — рассыпчатая пудра Meteorites в лимитированном исполнении и помада Rouge G с различными вариантами футляров, которые можно выбрать по своему усмотрению.

Clarins

В «японскую» Sakura Collection вошли масло-блеск для губ Lip Comfort Oil в новом дизайне и одноименном оттенке «14 sakura» и фиксатор для макияжа Fix’ Make-up.

Dior

Коллекция Pure Glow — это дань женственности и красоте: тени для век с цветочным тиснением, нежные блески для губ, помады розовато-персиковых отенков, сияющий бальзам для кожи в стике, лаки для ногтей.

Dear Dalia

Корейский бренд анонсирует первую сезонную коллекцию с момента запуска марки в России. Blooming Edition Secret Garden — это полность веганская косметика с экстрактом цветков георгина и маслом макадамии в составе, в натуральных, нежных оттенках: палетки теней и сияющие тинты-помады.

Ирина Кириенко