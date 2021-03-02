Яркие моменты

Крупные косметические бренды всегда начинают новый сезон с запуска новой туши для ресниц. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности этого года.

Один из самых ярких акцентов в процессе нанесения макияжа — это нанесение туши. Хорошая тушь может стать своеобразным «катализатором» красоты и завершить образ: придать ему чувственность, силу и женственность. Оказывается, 19 февраля отмечался день ресниц — в череде гендерных праздников он остался незамеченным. Посмотрим, что вышло нового и достойного внимания к этой дате, тем более что удачные новинки в этой категории макияжа обычно котируются на вес золота и остаются с нами надолго.

Chanel

Новая объемная тушь Le Volume De Chanel, которая вышла в рамках весенне-летней коллекции макияжа, имеет чуть розоватый медно-коричневый оттенок, 120 Metal Terracotta). Если полностью покрывать таким цветом ресницы вы пока не готовы, то эту тушь можно наносить только на нижние ресницы, когда на верхних — коричневая или черная. «Терракотовый цвет туши — это самое лучшее, что может случиться с вашими ресницами, если у вас зеленые глаза. Это самое крутое, что может быть для подчеркивания именно зелени»,— считает независимый визажист Юрий Ананов.

Lancome

Lash Idle с удобно изогнутым аппликатором-щеточкой из 360 микрощетинок быстро «распахивает» глаза и имеет приятную гелевую текстуру с экстрактом белого чая в составе и меньшим, чем в обычных выпусках туши, количеством воска. Поэтому она захватывает каждую ресницу от корня до кончика, не оставляя комочков и хорошо распределяясь. «Эта тушь идеально подойдет для девушек, которые любят натуральный эффект без суперподкручивания»,— говорит Юрий.

Vera Beauty

Тушь Lash Condom Mascara легко наносится и легко смывается теплой водой. Специальная формула позволяет «запечатать» каждую ресничку от корней до самых кончиков, визуально удлиняя и подкручивая их и не позволяя туши растекаться, скатываться или осыпаться.

«Vera — хорошо знакомая многим текстура, которая снимается водой и дает очень пушистый и подкрученный эффект ресницам. В отличие от остальных, вообще не отпечатывается даже на жирном креме»,— говорит Юрий.

Sisley

Новейший выпуск So Stretch Mascara от Sisley — это и удлинение ресниц, и одновременное их питание: в составе формулы содержится экстракт дамасской розы, касторового масла, аргинина и синтетических керамидов. Визажист Джо Бейкер, которая отвечает за макияж на красной ковровой дорожке Сальмы Хайек и Натали Портман, отмечает, что ей особенно нравится эффект лифтинга, который дает эта тушь. «So Stretch хорошо контурирует форму глаз и дает возможность создавать новые образы»,— говорит она.

Ирина Кириенко