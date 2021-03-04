Жизнь в розовом цвете

Классик парижского стиля Гийом Анри вот уже два года пишет новую историю одного из старейших домов моды Франции — Patou. Его осенняя коллекция Fantasia Botanica — продолжение рассказа об оптимистичных парижанках, которые смеются трудностям в лицо и идут навстречу своей мечте.

Дизайнер Гийом Анри

«На карантине даже в таком чудесном городе, как Париж, было непросто — по сути, какая разница, где сидеть взаперти? Но я нашел спасение в цветах и сделал из своей квартиры, а потом и студии настоящий зимний сад» — так начинает свой рассказ о новой коллекции Patou Fantasia Botanica один из самых именитых знатоков парижского стиля, Гийом Анри. Во время Недели моды по традиции он принимает гостей в ателье марки на острове Сите в двух шагах от Дворца правосудия. Студия по такому торжественному случаю всегда преображается в эфемерный шоурум (манекены буквально расставлены по пространству, где обычно сидит команда Гийома, в его кабинете и даже в офисе CEO марки Софи Брокар). На этот раз из-за пандемии гостей на входе ждал дезинфицирующий гель с лого марки, а все окна были на всякий случай открыты: по новым гайдлайнам от парижской мэрии можно даже проводить уроки в классе, если в помещении будет обеспечен постоянный поток воздуха.

«Мне хотелось веселой и сказочной моды — я много смотрел на свои цветы и думал о садах, поэтому в каждом образе коллекции вы можете найти к ним отсылки»,— продолжает рассказ Гийом. Он сходу обращает наше внимание на цветовую гамму сезона: в коллекции есть и солнечно-желтые образы, и бирюзовые, и розовые, и сиреневые, и красные. Когда я спрашиваю, какие именно цветы растут в его зимнем саду, Гийом улыбается и признается, что яркие краски — это образ фантазийных растений, которые ему бы обязательно хотелось когда-нибудь добавить в свою цветочную композицию. Отсюда и название коллекции — Fantasia Botanica.

В ней много ярких, но удобных вещей — девушкам Patou нравится привлекать к себе внимание. Например, джинсовки и жакеты с цветочными принтами, как в 1970-е: их Гийом Анри нашел в архивах марки тех времен и связался с их создателем Мишелем Гома: как оказалось, ему 91 и он по-прежнему смотрит на жизнь исключительно в ярких красках. Анри дополнил принты вязаными жилетами, как у хиппи, и пышными блузками и платьями с рукавами-фонариками XXL (Анри предлагает носить зимой под них водолазки). А еще здесь есть сразу несколько классических ансамблей не с классическими деталями: блейзер с юбкой с перьями (их можно отстегнуть, но Гийом уверен, что праздники не за горами и скоро они нам обязательно пригодятся и мы будем много-много танцевать) и черные блузки с контрастными накладными воротниками из бирюзового гипюра. Какие аксессуары пригодятся девушке Patou? Плетеные сумки-лукошки в классических и новых неоновых оттенках, ободки на голову («в каждой коллекции мы придумываем новый головной убор») и серьги, напоминающие по форме колокольчики.

Больше об источниках вдохновения Гийома и о том, о чем он сам мечтает, можно узнать в нашем интервью.