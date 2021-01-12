Гранатовый браслет

Гранат получил свое название за цветовое сходство с семенами одноименного фрукта. И тем не менее этот камень—талисман рожденных в январе бывает разных видов и оттенков. Зеленые цаворит и демантоид, оранжевые спессартин и гессонит, пурпурный родолит — тоже гранаты. Древние воины верили, что кроваво-красный гранат навлекает раны на врагов, а мирные люди — что он помогает очистить органы и кровь. Благодаря гранату-фрукту, символу плодородия, гранат-камень ассоциируется с любовью, страстью и духовным балансом.