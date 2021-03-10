Остались в тени

Косметические средства безопасности становятся все многофункциональнее, а нужно ли защищать макияж и аксессуары для его нанесения? «Коммерсантъ Стиль» выясняет, что такое антимикробные косметические продукты, зачем сегодня нужны тестеры в магазинах и можно ли делиться помадой.

В этом году мы все активно обсуждали и покупали санитайзеры, дезинфицирующие средства для рук, спреи и салфетки — эта категория, кажется, самая растущая среди всех, что имеет отношение к миру красоты и здоровья. По данным исследовательской организации Polaris Market Research, ожидается, что к 2026 году ее мировой объем продаж составит в 17.2 млрд долларов США. Понятно, что этот рост объясняется пандемией COVID-19 и необходимостью на законодательном уровне заботиться о личной гигиене. Кроме средств «прямого назначения» уже выходили и их гламурные аналоги — парфюмерные санитайзеры, чтобы не просто убивать микробы, но и заглушать запах алкоголя и дезинфектанта, а до макияжа пока как будто никому не было дела.

Новые горизонты

Джон Нгуен, основатель калифорнийской компании UV Beauty, в конце 2020 года запустил первую в мире линейку антимикробных косметических средств и продуктов, включающую в себя спонжи, кисти для макияжа и системы стерилизации. «Мы начали работу еще в середине 2019 года, потому что увидели потребность в такого рода продуктах задолго до того, как COVID вошел в нашу жизнь», — рассказывает Джон Нгуен в одном из интервью. — «Забавно, что мы тратим сотни и тысячи долларов на средства по уходу за кожей, но забываем правильно чистить бьюти-аксессуары», — говорит он.

Но не только косметические бренды принимают противомикробные действия. Glassie, компания из Лос-Анджелеса, недавно выпустила противомикробную защитную пленку для экрана телефона, которая (как обещают производители) на 99% уничтожает микробы и бактерии благодаря воздействия на них ионов меди и серебра. «Результаты лабораторных тестов показывают, что пленка предотвращает рост бактерий и микробов на поверхности экрана, который, как было доказано, содержит больше всего микробов из всего, к чему вы прикасаетесь в течение дня — в два раза грязнее, чем сиденье унитаза», — рассказывают основатели Glassie Нелс Виссер и Кристиан Сагерт.

Правила выживания

Специалисты в один голос советуют, как минимум внимательнее относиться к своему окружению и вообще перестать делиться косметикой. Визажист Юрий Ананов, считает, что «тестеры, макияж подружек — всем этим пользоваться сейчас нельзя. Тестеры — это универсальный переносчик инфекций, при чем не только коронавирусной.

Косметические средства, особенно кремовые, такие как туши бальзамы, блески, тональные средства, консилеры переносят кожного клеща, не говоря уже о конъюнктивитах и герпесе».

Самое простое и действенное правило — использовать спиртосодержащие спреи. Спирт испаряется и потому не влияет на текстуру продукта. Дезинфицировать поверхности можно, например, спреем Beauty so clean — он не портит сухую текстуру теней или румян. «А еще он круто склеивает, если вдруг любимый оттенок теней или румян разбился», — говорит Юрий.

Несмотря на санитарно-эпидемиологические сложности, в магазинах по-прежнему работают с тестерами. Ольга Бабанакова, директор по маркетингу Clarins в России, рассказывает, что это делается для того, чтобы покупатель имел возможность ознакомиться с продуктом до его приобретения. «Но в сложившейся ситуации покупатели охотнее берут семплы и зачастую отказываются от использования тестеров. Средства с помпами, дозаторами и т. п., ограничивающие прямой доступ к текстуре, доступны для самостоятельного использования, а кремы в банках, средства макияжа презентуют консультанты, используя одноразовые шпатели, ватные палочки, диски. Именно такие правила сейчас действуют в сетях "Иль де ботэ", Sephora. Безусловно, после каждой демонстрации все тестеры обрабатываются антисептиком», — говорит она.

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Существуют и незыблемые правила очищения, которые существовали и до пандемии, а потому сейчас остаются более чем актуальными. Визажисты считают, что кисти для макияжа должны обрабатываться регулярно и вне зависимости от уровня вирусной опасности. «Большинство дерматологов посоветуют вам замачивать инструменты, особенно кисти для тонального крема и консилера, один раз в неделю — минимум — во избежание скопления продуктов. А тем, кто наносит макияж только пальцами, как это делают многие наши редакторы красоты, чрезвычайно важно мыть руки не менее 20 секунд до и после нанесения продуктов на лицо», — говорит Денис Карташев, национальный визажист Shiseido.

Для самых обеспокоенных из нас придумали удобную форму выпуска — косметику в безвоздушных, вакуумных упаковках, в них не попадает воздух, и потому болезнетворные бактерии не размножаются. Что касается внешних поверхностей ваших продуктов, будь то стеклянная банка или пластиковая упаковка, то тут справятся обычные дизинфицирующие салфетки. «Вообще, в макияже есть два основных способа, чтобы обезопасить косметику: профессиональный и индивидуальный. У профессиональных визажистов есть специальные средства, которые можно распылять на любые косметические поверхности, но если мы говорим о девушках, которые сами делают себе макияж, то вполне достаточно снять верхний слой пудры или теней просто сухой бумажной салфеткой и можно смело пользоваться этим продуктом, нанося его себе на лицо, опять же, при соблюдении всех элементарных правил и норм гигиены. И тогда никаких проблем с санитарией не будет», — говорит Денис Карташев.

Ушли в онлайн

Поход в косметический магазин сегодня зачастую превращается в минное поле, гермофобам (тем, кто в принципе боится микробов и всякой заразы, а не только в пандемию) стало и проще, и сложнее одновременно: рассмотреть оттенки теней и румян можно только издалека — все прикрыто прозрачным пластиком, демонстрируется консультантами и непосредственно в руки не попадает.

Такой опосредованный, и прямо скажем, неудобный для такой тактильной и визуальной индустрии, как косметика, привел к всплеску онлайн-активности, как со стороны марок, так и тех, кто учит делать макияж. Lancome запустили примерочную на сайте, и можно легко выбрать себе нужные оттенки средства макияжа, а Clarins дают возможность записаться на видео-консультацию с экспертом, который поможет подобрать уход и макияж. «Есть и сервис виртуальной примерки макияжа. Для этого нужно зайти на страницу интересующего вас средства и нажать кнопку "Макияж онлайн". Включив камеру на своем устройстве или загрузив фото, вы сможете оценить, как оттенок смотрится на вас», — говорит Ольга Бабанакова.

Фото: Getty Images

Все проводят прямые эфиры, помогают сориентироваться в многообразии коллекций, устраивают сессии с вопросами и ответами, и в целом, это помогает сгладить эффект социальной дистанцированности и удаленности. Визажист и преподаватель искусства макияжа Лера Кравец делится своими наблюдениями: «Лично для меня, как мастера, не сильно изменилось что-либо в плане дезинфекции инструментов и материалов во время пандемии точно: антисептики и спиртовые салфетки и до 2020го всегда были точно так же актуальны. Разве что ещё чаще стали поступать запросы на обучение макияжу (особенно on-line) и конкретно с акцентом на макияж глаз и бровей (то есть всё, что выше зоны маски). Но многие же клиентки, наоборот, вынуждены сейчас полностью отказаться от мейкапа из-за проблем с кожей, именуемых «маскне».

Конечно, пользоваться своей собственной косметикой можно безо всяких ограничений, но если вы все же вышли в свет и решили обновить макияж, то помните, что коронавирус может какое-то время жить и на поверхностях. Поэтому по возвращении, все же стоит себя обезопасить. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

Ирина Кириенко