«Крылья Советов» победили «Текстильщик» в матче ФНЛ

В субботу, 3 апреля, в матче 34-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) самарские «Крылья Советов» на своем поле принимали ивановский «Текстильщик». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В составе самарской команды отличился Иван Сергеев, забивший три мяча. Это пятый хет-трик нападающего в нынешнем сезоне.

«Крылья Советов» одержали девятую победу подряд в текущем розыгрыше ФНЛ. После 34-го тура самарская команда набрала 79 очков, единолично лидируя в турнирной таблице. «Текстильщик» с 42 очками занимает 14-ю позицию.

Андрей Сазонов