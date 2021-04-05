Правительство встраивается в цифровые экосистемы

Как стало известно “Ъ”, правительство по поручению президента готовит концепцию регулирования цифровых экосистем, которые все активнее развивают, например, Сбербанк, «Яндекс» и Mail.ru Group. Цель регулирования — повысить конкурентоспособность российских экосистем за рубежом, в том числе через господдержку. Параллельно свой доклад на тему регулирования экосистем представил ЦБ, который относится к ним достаточно осторожно. Регулятор обращает внимание на риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы.

Как рассказали источники “Ъ”, Минцифры 17 марта направило ИТ-ассоциациям для подготовки замечаний проект разработанной в правительстве концепции регулирования цифровых экосистем. В министерстве переадресовали запрос в Минэкономики. Там подтвердили, что проект проходит обсуждение с бизнесом и экспертным сообществом. В его разработке участвовали также ФАС, Минфин и ЦБ, уточнили в Минэкономики. В этих ведомствах и ЦБ на запрос не ответили.

Однако Банк России 2 апреля сам выпустил доклад на тему цифровых экосистем в разрезе работы финансового сектора. В нем регулятор обратил внимание на риски для кредиторов и вкладчиков банков, на базе которых формируются экосистемы. Банки инвестируют в непрофильные активы, но эти инвестиции подвержены риску обесценивания, подчеркивается в докладе ЦБ.

Из правительственного документа, с которым удалось ознакомиться “Ъ”, следует, что концепция готовится по поручению президента Владимира Путина от 27 января. В ней предлагается ввести в законодательство определения «экосистема» и «цифровая платформа». Также документ содержит общие положения о необходимости стимулирования поэтапной трансформации цифровых сервисов в сторону цифровых платформ и рынка экосистем.

Проект описывает такие направления регулирования, как госинвестиции в развитие цифровых платформ, координация стратегий крупных цифровых платформ, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений. Документ призван повысить конкурентоспособность российских компаний и обеспечить благоприятные условия «развития конкуренции для всех участников глобального цифрового рынка».

Реализовать концепцию предлагается в два этапа. На первом, до 2022 года, будет разработано соответствующее регулирование в рамках федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика», ЦЭ), который курирует Минэкономики. Исходя из расчетов TAdviser, этот проект является наименее затратным во всей ЦЭ с бюджетом 542 млн руб. на 2021–2023 годы. Второй этап продлится до 2030 года и будет заключаться в «массовом создании цифровых платформ и их интеграции в экономику».

Оборот ключевых сегментов российских экосистем, на базе которых создаются суперприложения,— рынков агрегаторов такси, доставки еды, онлайн-ритейла и финтеха,— по оценкам Morgan Stanley, к 2025 году вырастет до $134 млрд. Сейчас среди российского крупного бизнеса экосистемы развивают «Яндекс», Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Ренат Лашин подтвердил участие ассоциации в обсуждении концепции, назвав документ «своевременным и востребованным». Он добавил, что экосистемы формируются не только на уровне коммерческих структур, но и на уровне государства и этот вопрос должен найти отражение в концепции.

Однако существующие подходы регулирования, которые применялись к традиционным рынкам, не в полной мере отвечают вызовам, которые создают экосистемы, считают в МТС. Оператор планирует участвовать в обсуждении регуляторных вопросов, касающихся экосистем. В Mail.ru Group, напротив, не считают необходимость нового регулирования очевидной. «В контексте соревнования за домашний рынок отечественных и глобальных игроков важнее поддерживать равные возможности и избежать дискриминации российских компаний»,— сообщили там. В «Яндексе» отказались от комментариев, в Сбербанке и Тинькофф-банке не ответили на запросы “Ъ”.

В случае реализации мер господдержки для стимулирования российских экосистем они вполне могут стать экспортным продуктом для тех стран, где собственные аналоги пока не созданы, считает руководитель практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев. Но сейчас заметна тенденция закрытия тех или иных рынков для платформ из других стран, так происходит в США, Китае и Евросоюзе, замечает заместитель гендиректора Softline по работе с национальными проектами Андрей Шолохов. Поэтому, по его мнению, пока перспективы российских платформ за рубежом выглядят сомнительными.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Степанова, Ксения Дементьева