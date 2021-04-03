Минниханов гордится, что вакцины от коронавируса созданы под руководством татар

Президент Татарстана Рустам Миниханов, выступая в пятницу перед делегатами прошедшего в Казани всероссийского схода предпринимателей татарских сел, отметил, что директорами двух институтов, разработавших вакцину от коронавируса, являются татары.

«Руководители двух институтов [создавших вакцину] против коронавируса — наши татарские парни (егетлр — прим. ред.). Это тоже показывает, какие дельные люди наши соплеменники. Ведь даже во всемирном масштабе вакцину не каждый может сделать. Поэтому мы ими гордимся»,— цитирует главу Татарстана «Бизнес онлайн».

Гендиректором новосибирского центра «Вектор», разработавшего вакцину «ЭпиВакКорона», является доктор биологических наук Ринат Максютов, а центр им. Чумакова — «КовиВак» — возглавляет доктор медицинских наук Айдар Ишмухаметов. Вакцину «Спутник V» разработали в центре им. Гамалеи, которым руководит академик Александр Гинцбург.

"Ъ-Казань"