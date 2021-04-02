В Петербурге закроют более 200 коммерческих маршрутов

С 15 июля будущего года петербуржцев будут обслуживать 459 автобусных маршрутов, 238 маршрутов будут закрыты, из них 222 – коммерческие. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

110 «социальных» маршрута будет обслуживать ГУП «Пассажиравтотранс», еще 349, в том числе 95 новых маршрута, выставят на конкурс. Реформа не затронет электротранспорт, все существующие маршруты продолжат работу.

Как пояснили в Смольном, «перемены будут направлены, в первую очередь, во благо пассажиров. Замена коммерческого транспорта на социальный будет равнозначной, с введением дополнительного подвижного состава».

Ожидается, что в 2022 году на петербургские улицы выйдут низкопольные автобусы, они будут останавливаться только у остановок и «будут ездить по расписаниям».

Транспортная реформа в Петербурге анонсируется с 2015 года. Ее планировали осуществить в середине 2020 года, но отложили переход на новую модель перевозок. За последние годы в процессе подготовки к реформе сменился курирующий транспорт вице-губернатор Петербурга, а также руководители комитетов и подведомственных учреждений.

Подробнее о транспортной реформе — в материале “Ъ-СПб” «Смольный съезжает с маршрута».