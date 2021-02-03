Смольный съезжает с маршрута

По данным „Ъ", вчера в правительстве Петербурга состоялось совещание, на котором обсуждалась реформа общественного транспорта, отложенная с середины 2020-го на 2022 год. Впрочем, официально в Смольном повестку собрания не комментируют. Вероятно, конкурсы на маршруты будут разыграны на месяц позже, чем планировалось ранее,— в апреле. Причиной тому — затянувшийся процесс подготовки одного из внутренних документов. В бизнес-сообществе не считают сдвиг сроков критичным, но с нетерпением ждут от властей объявления условий предстоящих тендеров, а также стоимости лотов.



Сведения о том, что вчера у губернатора Петербурга Александра Беглова состоялось совещание с транспортным блоком правительства города, подтвердил „Ъ" источник в Смольном, близкий к аппарату вице-губернатора Максима Соколова. На нем присутствовали глава комитета по транспорту Кирилл Поляков, председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, а также директор ГКУ «Организатор перевозок» Ренат Ягудин. Эти структуры задействованы в вопросах предстоящей реформы.

По словам другого собеседника „Ъ", обсуждение касалось готовности комплексной схемы организации транспортного обслуживания (КСОТ), процедуры торгов в виде аукциона или конкурса, а также количества лотов. КСОТ, по словам источника „Ъ", до сих пор не готова, но закончить исследование планируется в феврале. Это, вероятно, станет причиной откладывания тендеров по транспортной реформе, которые, как заявлял ранее господин Поляков, хотели объявить не позднее марта 2021 года. Срок тендеров — за 1,5 года до начала реформы в середине 2022 года — связан с периодом подготовки к поставке техники: у транспортных компаний будет время на заказ автобусов у производителей.

Запрос на формирование КСОТ — новая инициатива комитета по транспорту. Аукцион на подготовку этого документа был размещен в сентябре, а закончить работу требовалось к середине декабря. Однако результаты исследования АО «Институт „Стройпроект"» до сих пор не опубликованы. Ранее главным мануалом реформы власти называли документ транспортного планирования (ДПП). Он был принят в феврале, но на фоне общественного резонанса из-за количества маршрутов (они были сокращены) власти провели слушания и обязались внести в ДПП изменения. Новая версия ДПП также недоступна в открытых источниках.

Формальными причинами заказа КСОТ у «Стройпроекта» стали прошлогодние методические рекомендации Минтранса по подготовке ДПП, где сказано, что он должен быть разработан на базе этого документа, объясняет собеседник издания. Кроме этого, у администрации есть желание включить Петербург в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), куда можно попасть, только имея определенные программные документы, в том числе КСОТ, добавляет он. Закупку научно-исследовательских работ по ДПП уже проводили в 2016 году; по сути, заказ на новую доработку стал вторым за четыре года. До начала аукционов требуется внести изменения в существующий ДПП, но они должны быть мотивированы в утвержденной КСОТ, поясняет порядок процедуры источник „Ъ".

Вчера в профильных комитетах, подведомственных учреждениях и аппарате господина Соколова не комментировали условия и параметры реформы, обсуждавшиеся на совещании. Источник „Ъ", знакомый с ходом переговоров, утверждает, что цифры меняются до сих пор.

Реформа предполагает перевод всех «коммерческих» маршруток на социальный тариф, позволяющий пользоваться льготами на любом транспорте Петербурга. Частные транспортные компании, сроки контрактов с которыми заканчиваются в 2022 году, будут участвовать в конкурсе на право заключения договоров в течение последующих шести лет. Часть маршрутов при этом планировали оптимизировать, сократив или изменив путь следования автобуса. По новым госконтрактам перевозчикам необходимо закупить современную технику с кондиционерами и низким полом. Ранее предполагалось, что поставка составит более 2,5 тыс. единиц техники разного размера (особо больших, больших и средних автобусов). Также власти анонсировали переход на новую модель оплаты работы перевозчиков: выручку за проезд Смольный заберет себе, а компаниям заплатит за километры транспортной работы (брутто-контракт). Плата в среднем составит от 160 до 180 рублей за километр.

По расчетам комитета по транспорту, опубликованным в январе 2020 года, в период с 2020-го по 2026 год на реформу из бюджета города будет выделено более 177 млрд рублей. Эта стоимость складывается из расчетов по выплатам перевозчикам. Проектом бюджета на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 12,3 млрд рублей, на 2023 год — 24,5 млрд рублей.

Известно также, что расходы бюджета в рамках реформы вырастут и из-за потребности устанавливать новые остановки общественного транспорта. В 2021–2023 годах их потребуется 212 единиц. Всего же Петербургу необходимо до тысячи новых остановок в связи с тем, что новые правила запрещают маршруткам высаживать пассажиров в любых местах по дороге. Цена остановочного пункта варьируется от 2 до 20 млн рублей, средняя стоимость — около 10 млн рублей.

В Петербурге работают 17 перевозчиков, крупнейшие по доле рынка — частные ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто». Участники рынка в разговоре с „Ъ" отмечают, что ожидают от правительства информацию об условиях тендеров и о средствах на реформу в бюджете города и корректные расчеты начальной максимальной цены контракта (НМЦК), в которой заложены зарплаты водителей и расходы на топливо. «НМЦК считается в самый последний момент, когда будет понятно окончательное число маршрутов и автобусов. Этого еще нет, как и решения, будут конкурсы или аукционы»,— комментирует собеседник „Ъ" в транспортном блоке правительства.

Яна Войцеховская