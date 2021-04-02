В Геленджике задержан сын одного из крупнейших застройщиков Красноярска

В аэропорту Геленджика задержан Константин Егоров, сын владельца красноярской строительной фирмы «Сибиряк» Владимира Егорова, сообщил собеседник “Ъ” в правоохранительных органах. В спецоперации участвовали сотрудники ФСБ и СКР. В ближайшее время господин Егоров будет отправлен в Красноярск.

ООО «Управляющая строительная компания (УСК) "Сибиряк"» — один из крупнейших участников строительного рынка Красноярска, соучредители — Владимир Егоров и Елена Кочеткова. На сайте компании указано, что Константин Егоров занимает должность исполнительного директора.

В правоохранительных органах Краснодарского края информацию о задержании не комментируют. По словам собеседника “Ъ”, Константин Егоров был задержан в рамках уголовного дела, возбужденного в январе текущего года по факту хищения средств в проекте реконструкции Красноярской краевой клинической больницы. Компания «Сибиряк» была подрядчиком в проекте, объем вложений в реконструкцию превышает 3,7 млрд руб.

По версии следствия, при поставках медицинского оборудования было похищено около 112 млн руб. В ходе расследования дела в офисе компании «Сибиряк» и Красноярской краевой клинической больнице прошли обыски.

Анна Перова, Краснодар