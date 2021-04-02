Октябрьский райсуд Саратова оправдал экс-министра по делу о взятке

Бывшая министр – председатель комитета по информатизации саратовской области Лариса Кузнецова и ее супруг Олег Козлов оправданы по делу о получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Саратова.

Госпожа Кузнецова обвинялась в получении незаконного вознаграждения от предпринимателя в размере 13,44 млн руб., а ее супруг – в посредничестве при передаче взятки. Взятка предназначалась якобы за «беспрепятственное осуществление предпринимательской деятельности в помещениях, занимаемых ГКУСО «МФЦ» на территории Саратовской области и дальнейшее общее покровительство». По версии следственных органов, денежные средства передавались в период с сентября 2013-го по февраль 2017 года, когда Лариса Кузнецова занимала должность главы комитета, а после упразднения этого ведомства - заместителя министра экономического развития,

«Суд, оценив представленные стороной обвинения доказательства в совокупности с другими исследованными доказательствами, пришел к выводу, что событие преступлений, вмененных подсудимым Кузнецовой Л.Ю. и Козлову О.И. не установлено, в связи с чем судом постановлен оправдательный приговор»,- говорится в официальном сообщении суда.

Адвокат Ларисы Кузнецовой Елена Сергун уточнила, что доказательства следствия строились на основе заявления предпринимателя - заинтересованного лица, оперативно-розыскных мероприятий не проводилось. При этом был изучен уровень благосостояния обвиняемой. «Доказательств, что она живет не по средствам, не обнаружено», - добавила госпожа Сергун.

Уголовное дело в отношении госпожи Кузнецовой было возбуждено в 2016 году, судебное следствие длилось год. В апреле 2020 года прокуратура утвердила по нему обвинительное заключение. На протяжении предварительного и судебного следствия экс-чиновница отрицала свою вину.

Елена Сергун отметила, что по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ) ее доверителю мера пресечения не избиралась, при этом государственное обвинение запросило для нее 10 лет лишения свободы. Адвокат не исключила, что прокуратура будет обжаловать решение суда в апелляционном порядке. В надзорном ведомстве от комментариев по этому поводу воздержались.

Марина Ковалева