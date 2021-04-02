Сбербанк приобрел стартап Movika для просмотра интерактивного видео

Дочерняя структура Сбербанка ООО «Цифровые активы» 30 марта стало владельцем 57,92% ООО «Технологии интерактивного видео», управляющего приложением для просмотра интерактивных видеороликов Movika, следует из Kartoteka.ru.

Продавцами акций выступили прежние акционеры стартапа, доли которых в результате сделки уменьшились. Доля ООО «Фикс Венчурс» (принадлежит Дмитрию Еремееву, главе компании по привлечению трафика Fix) сократилась с 61,98% до 26,08%, доля сооснователя Александра Смирнова — с 22,34% до 9,4%, Фаниса Садыкова — с 15,68% до 6,6%. “Ъ” направил запросы Сбербанку и сооснователям приложения.

Приложение Movika было создано в 2019 году российским стартапом Interactive Platform. Он базируется в Казани и занимается интерактивным видеоконтентом.

Ранее в этот стартап $500 тыс. инвестировал сооснователь платежного сервиса Qiwi Сергей Солонин. Приложение Movika доступно в App Store и Google Play. Оно позволяет создавать и просматривать интерактивные видео, в которых пользователи могут управлять сюжетом с помощью голоса или жестов.

Валерия Лебедева